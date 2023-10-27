Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcünün zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Nara, "Mauro çok mütevazi bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda hiç parasının olmadığını ve yiyecek için avlandıklarını söylerdi" dedi. Nara'nın bu sözleri kısa süre içinde gündem yarattı.







KISKANÇ WANDA!

Wanda Nara açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Mauro çocukları için elinden geleni yapıyor. Mesela lüks bir telefonun yeni modeli çıkar çıkmaz hemen hepsine birer tane satın aldı. Her şeyden önce Mauro'nun sahip olduğu kalbe ve onun ne kadar iyi bir insan olduğuna bakıyorum.