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En dipten zirveye! Wanda Nara Icardi'nin çocukluğuna dair öyle bir itirafta bulundu ki...

Wanda Nara’nın eşi yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin çocukluğuna dair itirafı, “Yok arttık” dedirtti: "Parasızlıktan yemek için avlanıyordu" İşte o açıklamalar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:09
En dipten zirveye! Wanda Nara Icardi’nin çocukluğuna dair öyle bir itirafta bulundu ki...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcünün zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Nara, "Mauro çok mütevazi bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda hiç parasının olmadığını ve yiyecek için avlandıklarını söylerdi" dedi. Nara'nın bu sözleri kısa süre içinde gündem yarattı.




KISKANÇ WANDA!
Wanda Nara açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Mauro çocukları için elinden geleni yapıyor. Mesela lüks bir telefonun yeni modeli çıkar çıkmaz hemen hepsine birer tane satın aldı. Her şeyden önce Mauro'nun sahip olduğu kalbe ve onun ne kadar iyi bir insan olduğuna bakıyorum.



Belki yaşlandıkça daha az kıskanç oluyorum. Birlikte olmak istediğin kişi, seninle birlikte olmak istemiyorsa hiçbir şey yapamayacağına inanıyorum" dedi. Galatasaray'dan 10 milyon Euro'ya yakın para kazanan İcardi, Türkiye'nin en çok kazanan futbolcusu konumunda yer alıyor.

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