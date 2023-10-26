Müjde Uzman ve Sinan Akçıl aşk ateşini tekrar yaktı! Öyle bir itiraf ettiler ki....

Müjde Uzman , geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Sinan Akçıl 'ın evinden bir paylaşım yapmıştı. İkilinin yeniden bir araya geldiği konuşulurken Akçıl , Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söylemişti.

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Gazetecilerle sohbet eden Uzman ve Akçıl, ''Galatasaray maçını izledik. Üzgünüz'' dedi. Müjde Uzman'la görüştüğü için ölüm tehditleri alan Akçıl, ''Konu savcılıkta'' dedi. Gazetecilerin, ''Eski aşıklar, yeniden bir ilişkiye başladı mı? Küllenen aşk tekrar alevlendi mi?'' sorusu karşısında Akçıl, koşar adımlarla araca binerken, Uzman ise, ''Ben böyle bir şey hayatta söylemem. Beraber maç izledik. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bir şey saklamıyoruz'' diyerek ilişki yaşadıklarını doğruladı.