PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Müjde Uzman ve Sinan Akçıl aşk ateşini tekrar yaktı! Öyle bir itiraf ettiler ki....

Bir dönem birliktelik yaşayan Müjde Uzman ve Sinan Akçıl aşk ateşini tekrar yaktı. Oyuncu Uzman, “Bir şey saklamıyoruz” diyerek ilişkilerini itiraf etti...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ekim 2023 Güncelleme 26 Ekim 2023, 07:01
Müjde Uzman ve Sinan Akçıl aşk ateşini tekrar yaktı! Öyle bir itiraf ettiler ki....

Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın evinden bir paylaşım yapmıştı. İkilinin yeniden bir araya geldiği konuşulurken Akçıl, Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söylemişti.

Aranan ikili, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

TEKRAR BİRLİKTELER
Gazetecilerle sohbet eden Uzman ve Akçıl, ''Galatasaray maçını izledik. Üzgünüz'' dedi. Müjde Uzman'la görüştüğü için ölüm tehditleri alan Akçıl, ''Konu savcılıkta'' dedi. Gazetecilerin, ''Eski aşıklar, yeniden bir ilişkiye başladı mı? Küllenen aşk tekrar alevlendi mi?'' sorusu karşısında Akçıl, koşar adımlarla araca binerken, Uzman ise, ''Ben böyle bir şey hayatta söylemem. Beraber maç izledik. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bir şey saklamıyoruz'' diyerek ilişki yaşadıklarını doğruladı.



Akçıl, koşar adım arabaya binerken açıklamaları Uzman yaptı.

Son dönemde popülerliği iyice artan Uzman, eski aşkı Akçıl'la şu sıralar aynı evde kalıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze’de iletişimi kesti! 7 Ekim’den bu yana en ağır bombardıman
Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun!
SON DAKİKA