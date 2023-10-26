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Çağla Şıkel ölümden döndü! Besin zehirlenmesi geçiren ünlü model hastanelik oldu

Besin zehirlenmesi geçiren Çağla Şıkel, hastanelik oldu. 4 gündür tedavi altında olan ünlü model, hasta yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ekim 2023 Güncelleme 26 Ekim 2023, 09:26
Çağla Şıkel ölümden döndü! Besin zehirlenmesi geçiren ünlü model hastanelik oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Çapla Şıkel, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı son paylaşımla hayranlarını üzdü. Günlerdir erkana çıkmayan Şıkel, hasta yatağından bir paylaşım yaptı ve 4 gündür tedavi atında olduğunu dile getirdi.




Gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğünü söyleyen Şıkel, "Cumartesi günü besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım. CRP (C-Reaktif Protein) henüz tam olarak düşmedi. Tüm merak edenlere, geçmiş olsun dileklerine teşekkür ediyorum, hepinize sarılıyorum" dedi.


TEDAVİYE BAŞLADI!
Düzelemeyen ve hastaneye kaldırılan Şıkel, hastane odasından yaptığı paylaşımda da şunları yazdı: "Şimdi hastaneden geldim... Uyumaktan su içmediğim ve iyi beslenmediğim için takviye yapıldı. Tahliller sonrası bir miktar yine yüksek olan CRP'yi düşürmek için ikili bir antibiyotik kullanmaya başladık"

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