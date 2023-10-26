Aile baskısı sonuç getirdi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan mutlu haber: Evleniyoruz

Aşkları tam gaz devam edin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım beklenen hamleyi yaptı.
Aşkları tam gaz devam edin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım beklenen hamleyi yaptı.
Yıldırım, yaz aylarında Deniz'e evlilik teklif ettiği çok konuşulmuştu. Hayranlarının mutlu haberi sabırsızlıkla beklediği çift, Yıldırım'ın ailesinden de evlilik baskısı yiyordu.
Anne Nilüfer Yıldırım, "Evliliği ertelemeyen" baskısı yapıyordu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Kaan Yıldırım, iddiaları doğrulayarak, "Evet haberler doğru... Evleniyoruz" dedi. Hazırlıklara başladıklarını söyleyen Yıldırım, Deniz'le yakın zamanda nikah masasına oturacak.