Aile baskısı sonuç getirdi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan mutlu haber: Evleniyoruz

Aşkları tam gaz devam edin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım beklenen hamleyi yaptı.





Yıldırım, yaz aylarında Deniz'e evlilik teklif ettiği çok konuşulmuştu. Hayranlarının mutlu haberi sabırsızlıkla beklediği çift, Yıldırım'ın ailesinden de evlilik baskısı yiyordu.