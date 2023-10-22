Sonunda muradına erdi! Öykü Gürman 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli ile dünyaevine girdi

Ünlü şarkıcı, 2022 Ocak ayında konser için gittiği Paris'te, sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi almıştı. Bu teklifin ardından ünlü çift nişanlanmıştı. Gürman geçtiğimiz kış verdiği bir röportajda, "Yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil" demişti.