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Sonunda muradına erdi! Öykü Gürman 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli ile dünyaevine girdi

Öykü Gürman ile 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sessiz sedasız dünyaevine girdi. Çift, gelin arabası tercihini nostaljik bir otomobilden yana kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Sonunda muradına erdi! Öykü Gürman 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli ile dünyaevine girdi

Evlilik tarihini sürekli ertelediği konuşulan Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile sonunda nikah masasına oturdu.

Ünlü şarkıcı, 2022 Ocak ayında konser için gittiği Paris'te, sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi almıştı. Bu teklifin ardından ünlü çift nişanlanmıştı. Gürman geçtiğimiz kış verdiği bir röportajda, "Yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil" demişti.

Ve sevenlerinin beklediği nikah haberi sonunda geldi. Ünlü çift, muradına erdi. Gürman ile İçmeli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de evlendi. İkilinin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

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