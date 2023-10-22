PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Havada aşk kokusu var! Kerem Bürsin Hafsanur Sancaktutan iddialarını yalanlamıştı ama...

Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan’la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı. Bürsin, daha önce de birlikte rol aldığı Hande Erçel için de, ‘arkadaşım’ demişti ama daha sonra birliktelik yaşamıştı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Havada aşk kokusu var! Kerem Bürsin Hafsanur Sancaktutan iddialarını yalanlamıştı ama...

Oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam Yeditepe Üniversitesi'nde öğrencilerle bir söyleşiye katıldı.

Sosyal medya ile ilgili sıkıntıları dile getiren oyuncu, "Sosyal medya bağımlılığım yok. Yaşadığımı hayat sosyal medyayı o kadar çok içine aldı ki, pozitf yanları da var, negatif yanları da...

Negatif yanları; insan psikolojisini alt üst ediyor. Gençlere çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum" dedi. Bir süre önce yayından kaldırılan dizisindeki Partneri Hafsanur Sancaktutan ile aralarında çıkan aşk dedikodularının sorulması üzerine ise Bürsin, "İlişki falan yok. Hafsanur çok yakın arkadaşım ve onu çok seviyorum.

Bir erkekle bir kadın yan yana gelince, hemen bir ilişki durumu yakıştırılıyor" ifadelerini kullandı. Fakat Bürsin, daha önceki partneri Hande Erçel için de, yakın arkadaş olduklarını söylemiş, daha sonra ilişkileri gün yüzüne çıkmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA