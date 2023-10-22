Havada aşk kokusu var! Kerem Bürsin Hafsanur Sancaktutan iddialarını yalanlamıştı ama...

Sosyal medya ile ilgili sıkıntıları dile getiren oyuncu, "Sosyal medya bağımlılığım yok. Yaşadığımı hayat sosyal medyayı o kadar çok içine aldı ki, pozitf yanları da var, negatif yanları da...

Negatif yanları; insan psikolojisini alt üst ediyor. Gençlere çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum" dedi. Bir süre önce yayından kaldırılan dizisindeki Partneri Hafsanur Sancaktutan ile aralarında çıkan aşk dedikodularının sorulması üzerine ise Bürsin, "İlişki falan yok. Hafsanur çok yakın arkadaşım ve onu çok seviyorum.

Bir erkekle bir kadın yan yana gelince, hemen bir ilişki durumu yakıştırılıyor" ifadelerini kullandı. Fakat Bürsin, daha önceki partneri Hande Erçel için de, yakın arkadaş olduklarını söylemiş, daha sonra ilişkileri gün yüzüne çıkmıştı.