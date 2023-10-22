Bunlar nasıl paralar! Afra Saraçoğlu kolunda servet taşıyor: Çantanın fiyatı dudak uçuklattı...

Yalı Çapkını dizisiyle hafızalara kazınan Afra Saraçoğlu'nun dizinin reytinglerinin düşmesine rağmen kendi yükselişi devam ediyor.

Son dönemde popülerliği iyice artan güzel oyuncu, ünlü firmaları da peşinden koşturmayı sürdürüyor. Diziden hatrı sayılır bir para kazanan Afra Saraçoğlu, bir marka ile yeni anlaşmaya imza attı. Duru güzelliğiyle hayranlık uyandıran Saraçoğlu, ünlü bir bakım ve güzellik markasının yüzü oldu.