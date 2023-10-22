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Bunlar nasıl paralar! Afra Saraçoğlu kolunda servet taşıyor: Çantanın fiyatı dudak uçuklattı...

Afra Saraçoğlu, diziden kazandığının yanı sıra reklam filmlerinden de kazanmaya devam ediyor. Bir güzellik markasının yüzü olan Saraçoğlu’nun 20 milyon TL aldığı konuşuluyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:02
Bunlar nasıl paralar! Afra Saraçoğlu kolunda servet taşıyor: Çantanın fiyatı dudak uçuklattı...

Yalı Çapkını dizisiyle hafızalara kazınan Afra Saraçoğlu'nun dizinin reytinglerinin düşmesine rağmen kendi yükselişi devam ediyor.

Son dönemde popülerliği iyice artan güzel oyuncu, ünlü firmaları da peşinden koşturmayı sürdürüyor. Diziden hatrı sayılır bir para kazanan Afra Saraçoğlu, bir marka ile yeni anlaşmaya imza attı. Duru güzelliğiyle hayranlık uyandıran Saraçoğlu, ünlü bir bakım ve güzellik markasının yüzü oldu.

MİLYONLARI CEBİNE KOYDU!
Başarılı oyuncunun bu kampanya için rekor bir ücret aldığı da konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu, bu anlaşma ile birlikte cebine tam 20 milyon TL koyacak.

Öte yandan kıyafetleri ile de çok konuşulan Saraçoğlu'nun geçtiğimiz gün koluna taktığı çantanın fiyatı da dudak uçuklattı. Ünlü bir markaya ait olan çantanın 74 bin TL olduğu öğrenildi.

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