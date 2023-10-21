Cannes’da ATV’ye büyük ilgi! Safir alıcıların gözdesi oldu...

"Dizi ATV'de izlenir" diyerek yola çıkan atv, 7 kıtada, 100'den fazla ülkede içerikleri izlenen bir televizyon kanalı haline gelerek, 30. yaşında başarısını dünya ölçeğinde taçlandırmaya devam ediyor. atv Distribution, her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın dört bir yanından gelen televizyon yöneticileriyle görüşmeler yaptı.



Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Safir, ilk kez yer aldığı MIPCOM'da alıcıların gözdesi oldu. Aynı zamanda atv'nin geniş kataloğunda yer bulan Ateş Kuşları, Kardeşlerim, Kuruluş Osman ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinin yeni sezonlarına büyük ilgi gösterildi.