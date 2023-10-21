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Ayrılık tatili! Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu aşkına nazar değdi

3 gün önce Bali’de mutluluk pozları veren Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu’na nazar değdi. Instagram’dan birbirlerini takipten çıkan çift, ayrıldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ekim 2023 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:59
Ayrılık tatili! Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu aşkına nazar değdi

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu çifti, Bali'ye tatile giderek aşk tazelemişti. Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan çift, herkesi kıskandırmıştı. Hatta safari bile yapan çift, birbirlerini öpmelere doyamamıştı. Aşk dolu görüntü çizen ikiliyi, takipçileri beğeni yağmuruna tutmuştu.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ
Henüz 3 gün önce mutluluktan ayakları yere basmayan Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu çiftine nazar değdi. Şahin ve Kazancıoğlu, İstanbul'a adım atar atmaz ayrıldı.



Ayrılığın sebebi henüz bilinmezken, ünlü çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkıp, engelledi. Şahin ve Kazancıoğlu'nun diğer bir işi de aşk dolu fotoğraflarını silmek oldu.

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