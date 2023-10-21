Ayrılık tatili! Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu aşkına nazar değdi

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu çifti, Bali'ye tatile giderek aşk tazelemişti. Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan çift, herkesi kıskandırmıştı. Hatta safari bile yapan çift, birbirlerini öpmelere doyamamıştı. Aşk dolu görüntü çizen ikiliyi, takipçileri beğeni yağmuruna tutmuştu.

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Henüz 3 gün önce mutluluktan ayakları yere basmayan Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu çiftine nazar değdi. Şahin ve Kazancıoğlu, İstanbul'a adım atar atmaz ayrıldı.