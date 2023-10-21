Aşk komşuda kaldı! Demet Özdemir, Yunan aşkı Dj Sergio ile yollarını ayırdı

28 Ağustos 2022'de nikâh masasına oturduğu Oğuzhan Koç'la mutluluğu kısa süren Demet Özdemir, 8 ay süren evliliğini 4 Mayıs'ta noktalamıştı. Ayrılığın ardından Yunanistan'da tatile çıkan oyuncu, Atina'dan 1 milyon Euro'ya ev almıştı. Evin tadilatı sürerken Mikonos'ta tatiline devam eden Özdemir burada katıldığı bir partide Yunan DJ Sergio ile yakınlaşmıştı.

İPLER KOPTU!

Yunanistan'da birçok kez Dj Sergio ile görüntülenen Demet Özdemir, yaz sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul'a dönmüştü. Özdemir, Sergio ile aşk yaşayıp yaşamadığı sorularına çekimser cevaplar vermişti.