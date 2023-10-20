Bambaşka biri! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli’nin yeni görüntüsü şaşkınlık yarattı

'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle 2011 yılında hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor. Güzel oyuncu son olarak, "Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" itirafı yapmıştı.
'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle 2011 yılında hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtıyor. Güzel oyuncu son olarak, "Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" itirafı yapmıştı.
Ancak Uzerli'nin önceki gün New York'tan paylaştığı fotoğraflardaki görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi. Bazı karelerinde hayranlarının tanımakta güçlük çektiği güzel oyuncunun kendisiyle özdeşleşen yuvarlak yüz hatlarını neredeyse tamamen kaybettiği gözlendi.
TANIYABİLENE AŞKOLSUN!
Elmacık kemikleri, dudakları ve şakaklarına yaptırdığı dolgusunun dozunu fazla kaçıran güzel oyuncu, sosyal medyada eleştiri yağmurunu tutuldu.
Uzerli'nin son halini görenler, "Bu Meryem olamaz. Estetik değil, resmen yüz nakli yaptırmış", "Eskiden ne kadar da güzeldin" "Estetiği bu kadar abartmaya gerek yoktu" ve "Bir insan kendini bunu nasıl yapar?" diyerek Uzerli'nin son halini hiç beğenmedi.