Bambaşka biri! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli’nin yeni görüntüsü şaşkınlık yarattı

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Elmacık kemikleri, dudakları ve şakaklarına yaptırdığı dolgusunun dozunu fazla kaçıran güzel oyuncu, sosyal medyada eleştiri yağmurunu tutuldu.



Uzerli'nin son halini görenler, "Bu Meryem olamaz. Estetik değil, resmen yüz nakli yaptırmış", "Eskiden ne kadar da güzeldin" "Estetiği bu kadar abartmaya gerek yoktu" ve "Bir insan kendini bunu nasıl yapar?" diyerek Uzerli'nin son halini hiç beğenmedi.

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