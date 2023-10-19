Ünlülerden İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısına tepki: İnsanlığın bittiği noktadayız!





Burak Özçivit: "Savaşa Hayır" etiketiyle paylaştığı gönderiye şu notu düştü: "Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor"



İlker Kaleli: Hastane bombalamak dünyanın her yerinde kahpelik, her milletinde alçaklıktır. Savunmayla ilgisi yoktur. Hiçbir savaşın, hiçbir davanın, masum ve savunmasız insanların öldürülmesine haklı bir gerekçesi olamaz.



Bergüzar Korel, "Romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor! Bu bir savaş değil görmüyor musunuz? Bu bir soykırım" ifadelerini kullandı.



Fahriye Evcen paylaşımında, "Savaşın her yolunu kınıyoruz fakat hastane bombalamak gelinen son noktadır. Bu insanlığa sığmaz" cümlelerine yer verdi. Tolgahan Sayışman: Korkunç! Görüntüler korkunç! Ne yazacağımızı ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Allah tüm masumları, tüm çocukları ve sivilleri korusun. Lütfen bir mucize gerçekleşsin ve bu yaşananlar son bulsun. Amin.



Ezgi Mola, "Hastane vurmak, çocukları katletmek! Tarih bu insanlık suçunu unutmayacak" dedi.



Hadise: Bu bir savaş değil. Sivilleri öldürmek, hastaneleri vurmak bir savaş suçudur. Katliamdır!

Serenay Sarıkaya: Bu akıl almaz vahşet nasıl durdurulacak! Bu insanlık dışı kıyıma nasıl son verilecek! Yeter!!! TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN