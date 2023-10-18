Dost meclisi! Edis, yoğun temponun ardından dostları Bensu Soral ve Hakan Baş’la görüştü

Şarkıcı Edis, önceki akşam Etiler'de bir mekanda çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Harbiye'de üç gün sahne aldık. Her şey muhteşemdi. Sevdiklerimiz bizi yalnız bırakmadı. Bensu ve Hakan da beni hep yanımdaydı.
Şarkıcı Edis, önceki akşam Etiler'de bir mekanda çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Harbiye'de üç gün sahne aldık. Her şey muhteşemdi. Sevdiklerimiz bizi yalnız bırakmadı. Bensu ve Hakan da beni hep yanımdaydı.
Zaten ikisi de çok yakın iki dostum. Bu akşamda hep birlikte yemeğe geldik" dedi.
Güzel oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş da gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen çift, Edis'in aracına binerek oradan ayrıldı.