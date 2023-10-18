Dost meclisi! Edis, yoğun temponun ardından dostları Bensu Soral ve Hakan Baş’la görüştü

Şarkıcı Edis, önceki akşam Etiler'de bir mekanda çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Harbiye'de üç gün sahne aldık. Her şey muhteşemdi. Sevdiklerimiz bizi yalnız bırakmadı. Bensu ve Hakan da beni hep yanımdaydı.