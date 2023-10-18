Aşk adası! Tatile giden Murat Kazancıoğlu ve Şevval Şahin fena aşka geldi

Türkiye güzeli Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.
Türkiye güzeli Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.
Tüm yazı Türkiye'deki tatil beldelerinde ve İspanya'nın İbiza adasında geçiren Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, şimdi de 10 bin kilometre uzaklıktaki Endonezya'nın Bali Adası'na gitti.
13 saatlik bir yolculuğun ardından çift, 32 derecelik sıcak havaya kavuştu ve kendilerini kumsallara attı. Bununla yetinmeyen aşıklar, dört tekerlekli motosikletlerle safariye çıktı.
ÖPMELERE DOYAMADI!
Sosyal medyadan yaptıkları her şeyi anbean paylaşan Kazancıoğlu ve Şahin, birbirlerini öpmelere doyamadı. Aşk dolu görüntü çizen ikiliyi, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Ünlü çift ayrıca, Bali'deki turistik tapınakları da gezdi, yoga ve meditasyon da yaptı.