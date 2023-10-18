Aşk adası! Tatile giden Murat Kazancıoğlu ve Şevval Şahin fena aşka geldi

ÖPMELERE DOYAMADI!

Sosyal medyadan yaptıkları her şeyi anbean paylaşan Kazancıoğlu ve Şahin, birbirlerini öpmelere doyamadı. Aşk dolu görüntü çizen ikiliyi, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Ünlü çift ayrıca, Bali'deki turistik tapınakları da gezdi, yoga ve meditasyon da yaptı.





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