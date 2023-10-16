Usta Sanatçı Ümit Besen sahnede gözyaşlarına hakim olamadı! Bakın sebebi neymiş...





AKİF'İ KISKANÇLIK TUTTU

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 100. Bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 100. Bölümde neler yaşandı? Berk, sonunda gerçekleri öğrendi! Lidya ve Sarp, Ömer ile Süsen'i ayırmak için iş birliği yaparlar. Aybike ve Berk ayrılık acısı çekmektedir. Akif ve Yaman ortaklığında restoran açılışı gerçekleşir. Mahir açılışta sahne alır. Şevval de Yaman'ın açılışına gelir. Melis, Mahir'i tavlayabilmek için Tolga'dan yardım ister. Süreyya'yı beğenen Akif ise onun Yaman ile yakınlaşmasını kıskanır. Şengül ise sonunda kayınvalidesinin tüm yalanlarını ortaya çıkartır.