Usta Sanatçı Ümit Besen sahnede gözyaşlarına hakim olamadı! Bakın sebebi neymiş...

Usta sanatçı Ümit Besen, 68. yaşına Kıbrıs'ta 'merhaba' dedi. Kızları, babalarının 3 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı "Kızlarımla beraber yemek yemek ve dans etmek istiyorum" paylaşımı üzerine Ankara, İzmir ve Bodrum'dan uçakla Kıbrıs'a geldi. Babalarına doğum günü süprizi yaptı. Duygu dolu anlar yaşandı.
AKİF'İ KISKANÇLIK TUTTU
Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 100. Bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 100. Bölümde neler yaşandı? Berk, sonunda gerçekleri öğrendi! Lidya ve Sarp, Ömer ile Süsen'i ayırmak için iş birliği yaparlar. Aybike ve Berk ayrılık acısı çekmektedir. Akif ve Yaman ortaklığında restoran açılışı gerçekleşir. Mahir açılışta sahne alır. Şevval de Yaman'ın açılışına gelir. Melis, Mahir'i tavlayabilmek için Tolga'dan yardım ister. Süreyya'yı beğenen Akif ise onun Yaman ile yakınlaşmasını kıskanır. Şengül ise sonunda kayınvalidesinin tüm yalanlarını ortaya çıkartır.
MUHTEŞEM KONSER
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam bir firmanın düzenlediği yaz konserleri kapsamında Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Evgin, Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendirdi.