Serenay Sarıkaya’nın annesi Cansu Tosun’un evli babasıyla yakalanmıştı! Yasak aşk sonrası Ümran Seyhan’dan el altı skandal: Evini satışa çıkarttı

TÜRK-YUNAN MÜZIĞİNİN YENİ İSMİ: IVI ADAMOU Ne zaman instagrama girsem önüme bu şarkı ve bu şarkıyı bir eğlence programında söyleyen sanatçı çıkıyor. Şarkının adı "Na Ti Xerese" sanatçının adı ise "İvi Adamou." Aslında şarkının sahibi Despina Vandi ama şarkı Türkiye'de İvi Adamou sayesinde ses getirdi diyebilirim.

Yunan şarkıcılar arasında Türkiye'de en çok sevilen isimlerin başında gelen Antonis Remos'a tahtını bu ara bu isim sallıyor. Duyduğuma göre de çok yakında İstanbul'un önemli bir mekanında sahne alacakmış İvi Adamou. Benden söylemesi…

ÇAKMA SAAT VE AYAKKABI MODASI

2011'de Kapalıçarşı'ya yapılan operasyonda yakalanan bir çanta ustası Fransız bir çanta markasının emekli baş çanta ustası Yorgo Anastiadis çıkmıştı. Bunu niye mi yazdım.

Dünyaca ünlü ürünlerin taklitlerini yapmada Türkiye, Çin ile yarışır duruma geldi diyebilirim. Son dönemde birçok Türk ve yabancı futbolcular Kapalıçarşı'nın yolunu tutar olmuş. Nedeni ise bu ünlü isimler çakma ürünlere yönelmeye başlaması. Hem de öyle isimler duydumki; isimlerini yazsam şaşırırsınız. Değeri 1 milyon lirayı bulan bir saatin aynısını 30 bin liraya, 70-80 bin liralık ayakkabıyı ise 5 bin liraya alıyorlarmış…

KİRALAR YÜZÜNDEN BİR BİR KAPANIYOR MEKANLAR

Şimdilerde en büyük sorun kira artışları. Birçok mekan bir bir kapanmaya başladı. Nedeni ise; aşırı kira artışları ve artışı yapmak istemeyen iş yerlerine uygulanan baskılar.

Düşünsenize Etiler'de bir mekan açıyorsunuz ama kiranız 45 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 200 bin lira. Bunu yeme-içme ile nasıl çıkartsın bir mekan. Şimdilerde Etiler'de, ve Nişantaşı'nda kirası yüzünden devretmek isteyen o kadar mekan varki! Sanki bu işletme çıkınca hemen tutulacağını sanan da mülk sahipleri. Çok yazık…