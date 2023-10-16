Boşanmanın eşiğinden döndüler! Evliliklerine ikinci şans veren Bensu Soral ve Hakan Baş o haberlere ateş püskürdü: Bizi kim niye ayırmak istiyor

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 5 yıl önce iş insanı Hakan Baş'la muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.
Ünlü oyuncu Bensu Soral, 5 yıl önce iş insanı Hakan Baş'la muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.
Zaman zaman kavgalı olan çiftin ilişkilerinin sallantıda olduğu iddia edildi. 2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.
Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral- Hakan Baş çifti, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini açıklamıştı.
Soral, sık sık sosyal medyada yer alan "Hakan Baş'la ayrıldılar", "Boşanıyorlar" haberlerinden çok rahatsız olduğunu dile getirdi. "Bizi kim niye ayırmak istiyor bilmiyorum, ama biz Hakan'la çok mutluyuz ve ayrılmaya da hiç niyetimiz yok. Bizim ayrılmamızı bekleyenler çok bekler" dedi.