Boşanmanın eşiğinden döndüler! Evliliklerine ikinci şans veren Bensu Soral ve Hakan Baş o haberlere ateş püskürdü: Bizi kim niye ayırmak istiyor

Soral, sık sık sosyal medyada yer alan "Hakan Baş'la ayrıldılar", "Boşanıyorlar" haberlerinden çok rahatsız olduğunu dile getirdi. "Bizi kim niye ayırmak istiyor bilmiyorum, ama biz Hakan'la çok mutluyuz ve ayrılmaya da hiç niyetimiz yok. Bizim ayrılmamızı bekleyenler çok bekler" dedi.

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