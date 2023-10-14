İlişki darmaduman! İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza aşkı nazara geldi

Demet Şener ile 12 yıllık evliliğini Edvina Sponza uğruna bitiren İbrahim Kutluay, yaşadığı çalkantılı ilişkisi ile gündemden düşmüyor. Bugüne kadar birçok kez ayrılan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza geçtiğimiz günlerde kavga etmiş ve birliktelikleri sona ermişti.





Biten ilişkinin ardından sesler tekrar yükselmeye başlamış ve Edvina Sponza kavgayı doğrulayarak, "Bir daha onunla işim olmaz" sözleriyle gündeme gelmişti.