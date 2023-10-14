İlişki darmaduman! İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza aşkı nazara geldi

Demet Şener ile 12 yıllık evliliğini Edvina Sponza uğruna bitiren İbrahim Kutluay, yaşadığı çalkantılı ilişkisi ile gündemden düşmüyor. Bugüne kadar birçok kez ayrılan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza geçtiğimiz günlerde kavga etmiş ve birliktelikleri sona ermişti.
Biten ilişkinin ardından sesler tekrar yükselmeye başlamış ve Edvina Sponza kavgayı doğrulayarak, "Bir daha onunla işim olmaz" sözleriyle gündeme gelmişti.
CEVAP GECİKMEDİ!
İbrahim Kutluay, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin, ''İbrahim Bey, Edvina Sponza ile Bebek'te kuaför çıkışı yaşadığınız sözlü tartışma doğru mu? sorusuna, ''Ben bu konular hakkında hiç konuşmadım. Konuşmayacağım'' dedi. Gazetecilerin, "Edvina hanım kavgayı doğruladı" sözleri üzerine Kutluay, "Herkes kendine yakışanı yapar'' diyerek oradan ayrıldı.
İLİŞKİ DARMADUMAN
Kutluay ve Sponza birbirlerine göndermeler yapıyor.