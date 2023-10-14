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Mustafa Sandal’la davalık olan Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması: "Adını bile duymak istemiyorum"

“Nafaka ödemiyor” diyerek eski eşi Mustafa Sandal’la davalık olan Emina Jahovic, bu durum sorulunca, “Konuyla avukatlarım ilgileniyor. Çok meşgulüm ve adını bile duymak istemiyorum” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:44
Mustafa Sandal’la davalık olan Emina Jahovic’ten nafaka açıklaması: Adını bile duymak istemiyorum

Emina Jahovic, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bol bol spor yaptığı bilinen Jahovic, koşmaya geldiğini dile getirerek, "Annemle konuşuyorum şu an bir yandan. Selam söylüyor size..." ifadelerini kullandı.




Mustafa Sandal ile evliliğinden iki çocuğu olan Jahovic, 2018 yılında eşi Sandal'dan ayrılmıştı. Çocuklarına vakit ayırdığını dile getiren Jahovic, "Ergen oldukları için biraz fazla zaman ayırmak lazım. Her anne gibi ben de çabalıyorum şu an" diye konuştu.

"ZAMANIM YOK"
Çocuklarının babası olan Mustafa Sandal ile "Nafaka ödemiyor" diye davalık olan Jahovic, "Konuyla avukatlarım ilgileniyor. Adını bile duymak istemiyorum. Zaten çok meşgulüm ve bu konulara zamanım yok" diyerek konuyla alakalı konuşmak istemedi.

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