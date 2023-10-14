Mustafa Sandal’la davalık olan Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması: "Adını bile duymak istemiyorum"

Emina Jahovic, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bol bol spor yaptığı bilinen Jahovic, koşmaya geldiğini dile getirerek, "Annemle konuşuyorum şu an bir yandan. Selam söylüyor size..." ifadelerini kullandı.







Mustafa Sandal ile evliliğinden iki çocuğu olan Jahovic, 2018 yılında eşi Sandal'dan ayrılmıştı. Çocuklarına vakit ayırdığını dile getiren Jahovic, "Ergen oldukları için biraz fazla zaman ayırmak lazım. Her anne gibi ben de çabalıyorum şu an" diye konuştu.