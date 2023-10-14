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Çocuklar gibi şen! Hülya Avşar denizin ortasında tenis oynadı

Kendi adına düzenlenen tenis turnuvası için, Bodrum'da bir otelde bulunan Hülya Avşar, denizin ortasında çocuklarla tenis oynadı. Hızını alamayan Avşar kızı, daha sonra da onlarla yüzme yarışı yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:00
Çocuklar gibi şen! Hülya Avşar denizin ortasında tenis oynadı

Kendi adına düzenlenen tenis turnuvası için, Bodrum'da bir otelde bulunan Hülya Avşar denizde tenis oynadı. Avşar, kendisi için denizin ortasına kurulan kortta gösteri maçı yaptı.



Daha sonra tenisçi çocuklarla da maç yapan sanatçı, daha sonra çocuklarla yüzme yarışı yaptı.


Hülya Avşar'ın, "Türkiye'nin en önemli ve uzun süreli sosyal sorumluluk projesi" dediği "Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası"ndan elde edilen tüm gelir, tenisçi çocukların yanı sıra maddi durumu yetersiz lise ve üniversite öğrencilerine aktarılıyor. Bugüne kadar yüzlerce çocuk verilen bu burslardan faydalandı.

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