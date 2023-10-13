Yabancılardan Türk diş hekimlerine yoğun ilgi! En çok Fahriye Evcen’in gülüşü tercih ediliyor

Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Türk dizilerinin yurt dışında yayınlanması sağlık turizmine de katkı sağlıyor.
Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Türk dizilerinin yurt dışında yayınlanması sağlık turizmine de katkı sağlıyor.
Türk dizileri ile beraber Türk oyuncular da yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Dubai, Katar ve diğer Ortadoğu ülkelerinde birçok Türk dizi oyuncusuna hayran olan yabancı izleyiciler; Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit, Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fahriye Evcen gibi gülmek için Türk diş hekimlerinin kapısını çalıyor.
'YETER Kİ ONLAR GİBİ OLALIM'
Breaking News Turkey'de yer alan habere göre, ellerinde Türk ünlülerin fotoğraflarıyla gelen yabancı hayranları o tarzda bir diş yapısı istiyor. Yurt dışından gelen hastalara gülüş tasarımı yapan bir diş hekimi bu tür işlemlerin uzun sürdüğünü ama yabancı hastaların buna bile razı olduğunu ifade ediyor. Sürecin uzun olmasına bakmayan hayranlar ise İstanbul'dan ev de tutabileceklerini belirtiyor. "Yeter ki o ünlüler gibi olabilelim" diyen birçok kişi bulunuyor.
Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda diş estetiği yaptırmıştı.
Kuruluş Osman'da rol alan Burak Özçivit, Ortadoğu'da geniş bir kitleye sahip...
Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'in de birçok dizisi Ortadoğu'da yayınlanıyor.
Yabancı hayranları Serenay Sarıkaya'yı rol model olarak görüyor.
Yabancıların en çok tercih ettiği gülüşlerden birisi de Fahriye Evcen'in gülüşü...
Tuba Büyüküstün'ün ikonik gülüşüne sahip olmak isteyen birçok kişi bulunuyor.
Demet Özdemir'in de Dubai ve Katar'da hatrı sayılır bir hayran grubu var.