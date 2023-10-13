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Güzel şarkıcı Ebru Yaşar'dan açık hava şov! 4000 savaroski avize taşlı 35 kiloluk kıyafeti görenler hayrete düştü

Güzel şarkıcı Ebru Yaşar, üç imzalı görkemli kıyafetleriyle görsel bir şölen yaşattı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ekim TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ekim 2023 Güncelleme 13 Ekim 2023, 06:58
Güzel şarkıcı Ebru Yaşar’dan açık hava şov! 4000 savaroski avize taşlı 35 kiloluk kıyafeti görenler hayrete düştü

Ebru Yaşar, önceki gün Kuruçeşme'de sahne aldı. Zarafeti ve güzelliği ile büyüleyen Yaşar, sahnede imzalı üç ayrı kıyafet tercih etti. Yaşar, sahneye 25 günde 120 metre piliseli kumaştan hazırlanan yeşil kıyafetiyle çıkarken, ikinci yarıya ise 4000 savaroski avize taşı ile özel olarak dikilen 35 kiloluk çok konuşulan kıyafetiyle başladı. Son olarak ise siyah bir kostüm tercih etti. Ünlü sanatçı, konserinde sürpriz yaparak Karadeniz şarkıları seslendirirken, horon ekibinin sahneye çıkmasıyla konser alanında büyük bir coşku yaşandı.



SERİ BAŞLADI
Pop müziğin yıldızı Edis, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda üç gün üst üste sürecek konserler serisinin ilkini gerçekleştirdi. Şarkıları, muhteşem performansı ve sanat şovuyla unutulmaz bir konsere imza atan ünlü yıldızın tüm konser biletleri de satıldı.



TAÇLI ŞERBETLİ KUTLAMA
Başarılı oyuncu, senarist ve komedyen Gupse Özay'ın sinemaseverler tarafından heyecanla beklenen yeni filmi Lohusa'nın çekimleri önceki gün Beykoz Kundura'da başladı. Renkli anların yaşandığı ilk set gününde lohusa şerbeti içildi. Tüm oyuncular ve set ekibi lohusa tacı taktı. Setin ilk gününde yönetmen Kıvanç Baruönü'nün doğum günü de kutlandı.



BABA TAVSİYE
Önceki gün mimar eşi Gizem Demirci ile görüntülenen Emre Karayel, "atv'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisine girdim ve ekiple çok iyi uyum sağladım" ifadelerini kullandı. Karayel ayrıca, "Can isminde bir oğlum var. Babalık çok güzel, herkese tavsiye ediyorum" dedi. (Aydın HAMZA)



ÜRETMEYE DEVAM
Şarkıcı Ceren Gündoğdu'nun "Aşinayım" şarkısı dinleyiciyle buluştu. Gündoğdu, "Karanlığa gömülüp kaldığımız anlarda, günün er ya da geç doğduğu gerçeğini hepimize hatırlatacak bir şarkımız olmasını istedim" şeklinde konuştu.

SABIR TAŞI ÇATLIYOR!
ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yeni bölüm konusu şöyle; Gülayşe'yi bir başkasıyla nikahlı görmek Barbar'ı gerçeklerle yüzleştirir. Bu durum sabrını zorlarken bir türlü söz geçiremediği kalbini de alır, Nizam amcasıyla dertleşmeye gider. Ancak Gülayşe'nin Çatal ile hesaplaşmasına engel olmasıyla Barbar'ın sabır taşı çatlar. Delirmiş bir Barbar neler yapabilir?



SOLUKSUZ İZLENDİ!
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan 132. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %6,91 reyting, %20,35 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %6,70 reyting, %17,75 izlenme payı elde ederek birinci, AB kategorisinde ise %5,11 reyting, %15,10 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

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