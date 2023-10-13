Güzel şarkıcı Ebru Yaşar’dan açık hava şov! 4000 savaroski avize taşlı 35 kiloluk kıyafeti görenler hayrete düştü

Ebru Yaşar, önceki gün Kuruçeşme'de sahne aldı. Zarafeti ve güzelliği ile büyüleyen Yaşar, sahnede imzalı üç ayrı kıyafet tercih etti. Yaşar, sahneye 25 günde 120 metre piliseli kumaştan hazırlanan yeşil kıyafetiyle çıkarken, ikinci yarıya ise 4000 savaroski avize taşı ile özel olarak dikilen 35 kiloluk çok konuşulan kıyafetiyle başladı. Son olarak ise siyah bir kostüm tercih etti. Ünlü sanatçı, konserinde sürpriz yaparak Karadeniz şarkıları seslendirirken, horon ekibinin sahneye çıkmasıyla konser alanında büyük bir coşku yaşandı.