Güzel şarkıcı Ebru Yaşar’dan açık hava şov! 4000 savaroski avize taşlı 35 kiloluk kıyafeti görenler hayrete düştü

BABA TAVSİYE
Önceki gün mimar eşi Gizem Demirci ile görüntülenen Emre Karayel, "atv'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisine girdim ve ekiple çok iyi uyum sağladım" ifadelerini kullandı. Karayel ayrıca, "Can isminde bir oğlum var. Babalık çok güzel, herkese tavsiye ediyorum" dedi. (Aydın HAMZA)
ÜRETMEYE DEVAM
Şarkıcı Ceren Gündoğdu'nun "Aşinayım" şarkısı dinleyiciyle buluştu. Gündoğdu, "Karanlığa gömülüp kaldığımız anlarda, günün er ya da geç doğduğu gerçeğini hepimize hatırlatacak bir şarkımız olmasını istedim" şeklinde konuştu.
SABIR TAŞI ÇATLIYOR!
ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yeni bölüm konusu şöyle; Gülayşe'yi bir başkasıyla nikahlı görmek Barbar'ı gerçeklerle yüzleştirir. Bu durum sabrını zorlarken bir türlü söz geçiremediği kalbini de alır, Nizam amcasıyla dertleşmeye gider. Ancak Gülayşe'nin Çatal ile hesaplaşmasına engel olmasıyla Barbar'ın sabır taşı çatlar. Delirmiş bir Barbar neler yapabilir?
SOLUKSUZ İZLENDİ!
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan 132. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %6,91 reyting, %20,35 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %6,70 reyting, %17,75 izlenme payı elde ederek birinci, AB kategorisinde ise %5,11 reyting, %15,10 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.