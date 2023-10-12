Serenay Sarıkaya Milano’yu yıktı geçti! Pozları sosyal medyayı salladı

Son dönemde magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sessiz sedasız Çizme'yi gitti. Dünyaca ünlü Bvlgari markasının Türkiye 'deki ilk ve tek marka elçisi olmayı başaran Sarıkaya, markanın Milano 'da düzenlenen etkinliğinde boy gösterdi.

Gecede ünlü bir markadan imzalı pembe bir elbise giyen oyuncu, çeşitli mücevherlerle kombinini tamamladı.





'ABLA OLAYSIN'

Seranay Sarıkaya, ünlü bir markanın lansmanı için gittiği Milano'da verdiği pozlarla da gündeme bomba gibi oturdu. Birbirinden iddialı pozlar veren güzel oyuncu, fotoğraflarını da Instagram'dan paylaştı. Markaları peşinden sürükleyen güzel oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni aldı.