Ünlü şarkıcı Hadise'den eski eşi Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! "Benimki pek evlilikten sayılmaz"

GÖNDERMELER YAPTI! Evliliği boyunca sahne kıyafetlerinde dekolteye veda eden Hadise , boşandıktan hemen sonra da eski yürek hoplatan kostümlerine geri dönmüştü. Dinçerler ise, "Güzellik gösterisi ve teşhir çağı bu çağ" yazan bir Tweet'i beğenince eski eşine gönderme yapmıştı.

Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan ve seyircilerle sohbet eden Hadise de bu kez Dinçerler'le olan evliliğine gönderme yaptı.