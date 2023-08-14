Ünlü şarkıcı Hadise'den eski eşi Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! "Benimki pek evlilikten sayılmaz"

Son dönemde gündemden düşmeyen Hadise, 2022'nin nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu.
Son dönemde gündemden düşmeyen Hadise, 2022'nin nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu.
Bir süre sonra evliliklerinde çatırdamalar olan çift, boşanma kararı almıştı. Ünlü çiftin saman alevi gibi olan 5 aylık evliliği, Beykoz Adliyesi'nde görülen davada tek celsede bitmişti.
O dönem Dinçerler'in, Hadise'nin özgürlüğünü kısıtlayıcı davranışlarda bulunduğu; hatta sahne kıyafetlerine dahi karıştığı iddia edilmişti.
GÖNDERMELER YAPTI!
Evliliği boyunca sahne kıyafetlerinde dekolteye veda eden Hadise, boşandıktan hemen sonra da eski yürek hoplatan kostümlerine geri dönmüştü. Dinçerler ise, "Güzellik gösterisi ve teşhir çağı bu çağ" yazan bir Tweet'i beğenince eski eşine gönderme yapmıştı.
Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan ve seyircilerle sohbet eden Hadise de bu kez Dinçerler'le olan evliliğine gönderme yaptı.
Bir ara konu evliliğe gelince, seyircilerden birinin, "Evliliğim 2 yıl sürdü" demesi üzerine, Dinçerler'le 5 ay evli kalan Hadise, "Benimki pek evlilikten sayılmazdı" diyerek adeta pişmanlığını dile getirdi.