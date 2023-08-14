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takvim.com.tr Saklambaç Haberleri

Lyme hastalığı ile mücadele eden Bella Hadid 5 ay sonra setlere geri döndü!

Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve kariyerine ara vermek zorunda kalan Bella Hadid, 5 ay sonra setlere geri döndüğünü açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:01
Lyme hastalığı ile mücadele eden Bella Hadid 5 ay sonra setlere geri döndü!

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde hastanede olduğu zamanlara dair karelerini yayınlamıştı. Yayınladığı karelerde Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyen Hadid, daha güçlü bir şekilde geri döneceğini yazmıştı. Tüm bunların ardından Bella Hadid, 5 ay sonra işine geri döndü. Tiktok üzerinden makyaj odasında paylaşım yapan ünlü isim, "5 ay sonra sette ilk gün" ifadelerini kullandı.

BARBIE MODASINA UYDU!
Fedon, önceki gece Bodrum Yalıkavak Aias'da sahne aldı. İlk şarkısından sonra dinleyicisine selamlayan usta yorumcu, "Bu gece bende pembe giydim. Barbie modasına uyayım dedim. Ben bu pembeyi otuz altı sene önce giydim. O yıllarda daha Barbie'nin esamesi okunmuyordu" dedi. Fedon, şarkılarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

FESTİVAL COŞKUSU
Hayrabolu'da Güliz Ayla coşkusu yaşandı. Festival kapsamında sahne alan Ayla'yı on binlerce kişi izlemeye geldi. Yerli ve yabancı şarkılardan oluşan geniş repertuvarından keyifli ve eğlenceli şarkılar seslendiren Ayla, hem coştu hem coşturdu.



MASAL GİBİ GECE
Harbiye, Candan Erçetin'i ağırladı. Erçetin, farklı konseptiyle izleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı. Konserinde iki farklı kostüm giyen sanatçı, özel olarak seçtiği şarkılarının tümünü, müzikseverlerden oluşan 5 bin kişilik dev bir koroyla söyledi.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Usta oyuncu ve yorumcu Zuhal Olcay hafta sonu Kalamış'ta sahne aldı. Muhteşem bir kalabalık karşısına çıkan Olcay, dünden bugüne en özel şarkılarını seslendirdi. Konserin ilerleyen dakikalarında ekibinin sahneye getirdiği doğum günü pastasını aniden fark eden Olcay, duygusal dakikalar yaşadı. Alkışlar ve izleyicilerinin "iyi ki doğmuşsun" tezahüratları arasında mumları üfleyen sanatçı, gözyaşlarına hakim olamadı.



KADIN OLMAK ZOR!
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Arar, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Gittiğiniz yerlere uğurlu gelir misiniz, uğruna inandığınız şeyler var mıdır?" sorusuna, "Uğurlu bir insan olduğumu söyleyebilirim" diyerek yanıtladı. Sahne kostümlerine gereken özeni gösterdiğini belirten Arar, her zaman olduğu gibi yine çok şıktı.

"ERKEK SOLİST OLMAK VARMIŞ"
"Sahne kıyafetlerine çok para harcıyor musunuz?" sorusuna Arar, "Kıyafetle bitmiyor ki... Kadın sanatçılar için ayakkabı, takı, aksesuar, saç, makyaj gibi detaylar var. Erkek sanatçıların işi daha kolay. Bir takım elbise al, her yerde giy. Erkek solist olmak varmış" diyerek cevap verdi.



TARZ KADIN!
Ekranların güzel ismi Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Şıkel, bir süre mağazaları dolaştı. Tarzı ve şıklığıyla göz kamaştıran ünlü manken, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve ayaküstü de olsa sohbet etti.



ALIŞVERİŞ ZAMANI
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, önceki gün İstinye'de çocukları ile çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Gün boyu dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan Nara, daha sonra çocukları ile birlikte yemek yedi. Hem kendisine hem de çocuklarına alışveriş yapan sosyetik yenge, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.



REKOR KIRDI!
Oğuzhan Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği "Kültür Yolu Festivali" kapsamında Nevşehir'de konser verdi. 65 bin kişinin izlediği konser, bugüne kadar Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nin en kalabalık katılımcılı etkinliği oldu.



YENİ PROJE HEYECANI
Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere poz verdi. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Alkan, "Yeni bir film projesine başladık, senaryo toplantısı için geldim çok heyecanlıyız" diye konuştu.



YOĞUN İLGİ!
Türk futbolunun ve Beşiktaş futbol takımının efsane isimlerinden 'Şifo' lakaplı Mehmet Özdilek, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen Özdilek, ilk olarak yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Meydan katında bir restoranda arkadaşlarıyla buluşan Özdilek, restoranda kaldığı süre boyunca futbol severlerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı.



YÜKSEK ENERJİ!
Gülben Ergen önceki akşam Çeşme'de sevenleriyle buluştu. Konserinde Bekir Gökmen ve Tolga Çam imzalı iki ayrı kıyafet giyen Ergen, günler öncesinden rezervasyonları dolan mekânda enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Ergen sahnede, sevilen şarkılarını seslendirdi.



İNCECİK OLDU
Hafta sonu Çeşme ve Denizli'de arka arkaya konserler veren güzel şarkıcı İrem Derici verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre önce diyet programına başlayan Derici, "Diyet ve sporu aynı anda götürerek sağlıklı bir şekilde kilo veriyorum" dedi.



KARNI BUNUNDA POZ!
6 aylık hamile olan Ezgi Mola karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mola, son olarak tatilden bikinili karesini beğeniye sundu. Mola paylaşımına, "Bugün yoga dersine başladım, bağdaş kurabiliyorum bakın" notunu da düştü.



MUTLULUĞUN RESMİ!
Geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Sayan bu kez 3,5 milyon takipçili hesabından bu kez eşiyle tatilden bir kare paylaştı. Uzun süredir Amerika'da tatil yapan ikilinin fotoğrafı sosyal medyada konuşuldu. Sayan fotoğrafa "Sevgilimle" notunu düştü.



TATİLE DEVAM!
Bodrum ve Marmaris arası mekik dokuyan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci önceki gün Bozburun'da görüntülendi. Eşi Burak Yamantürk, ile tatiline devam eden güzel oyuncu, gazetecilerin kendini görüntülediğini görünce el sallayarak selam verdi. Gözler ise eşi Yamantürk aradı.
Evren ABDULLAHOĞLU



BOLU MACERASI!
Serenay Sarıkaya, dijital platformda yer alacak yeni dizisinin çekimleri için Bolu'ya geldi. Filmin başrolünü oynayan Sarıkaya, ekiple beraber çekimlere de başladı. 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Sarıkaya, Bolu'dan da fotoğraflarını yayınladı. Arabada pozlar veren Sarıkaya'nın o gönderisine ise beğeni yağdı.



FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ!
Berrak Tüzünataç tatile tam gaz devam ediyor. Ünlü isim, son olarak Instagram'dan paylaştığı pozlarla adından söz ettirdi. Turuncu bir bikini tercih eden güzel oyuncu, takılarıyla da göz kamaştırdı. Tüzünataç'a, "Bu fiziğin gerçek mi?" yorumları yapıldı.



CESUR POZLAR
Oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hande Ataizi, yeni projeleri öncesi sezonun yorgunluğunu atıyor. Bol bol dinlenen ve tatilin tadını çıkaran Ataizi, kış aylarında yaptığı sporun karşılığını aldı. Kış aylarında spor salonundan çıkmayan ünlü oyuncu, mayosuyla kamera karşısına geçti. Verdiği pozları da sosyal medyadan yayınlayan Ataizi, güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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