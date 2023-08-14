Lyme hastalığı ile mücadele eden Bella Hadid 5 ay sonra setlere geri döndü!

MASAL GİBİ GECE
Harbiye, Candan Erçetin'i ağırladı. Erçetin, farklı konseptiyle izleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı. Konserinde iki farklı kostüm giyen sanatçı, özel olarak seçtiği şarkılarının tümünü, müzikseverlerden oluşan 5 bin kişilik dev bir koroyla söyledi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Usta oyuncu ve yorumcu Zuhal Olcay hafta sonu Kalamış'ta sahne aldı. Muhteşem bir kalabalık karşısına çıkan Olcay, dünden bugüne en özel şarkılarını seslendirdi. Konserin ilerleyen dakikalarında ekibinin sahneye getirdiği doğum günü pastasını aniden fark eden Olcay, duygusal dakikalar yaşadı. Alkışlar ve izleyicilerinin "iyi ki doğmuşsun" tezahüratları arasında mumları üfleyen sanatçı, gözyaşlarına hakim olamadı.
KADIN OLMAK ZOR!
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Arar, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Gittiğiniz yerlere uğurlu gelir misiniz, uğruna inandığınız şeyler var mıdır?" sorusuna, "Uğurlu bir insan olduğumu söyleyebilirim" diyerek yanıtladı. Sahne kostümlerine gereken özeni gösterdiğini belirten Arar, her zaman olduğu gibi yine çok şıktı.
"ERKEK SOLİST OLMAK VARMIŞ"
"Sahne kıyafetlerine çok para harcıyor musunuz?" sorusuna Arar, "Kıyafetle bitmiyor ki... Kadın sanatçılar için ayakkabı, takı, aksesuar, saç, makyaj gibi detaylar var. Erkek sanatçıların işi daha kolay. Bir takım elbise al, her yerde giy. Erkek solist olmak varmış" diyerek cevap verdi.
TARZ KADIN!
Ekranların güzel ismi Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Şıkel, bir süre mağazaları dolaştı. Tarzı ve şıklığıyla göz kamaştıran ünlü manken, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve ayaküstü de olsa sohbet etti.
ALIŞVERİŞ ZAMANI
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, önceki gün İstinye'de çocukları ile çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Gün boyu dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan Nara, daha sonra çocukları ile birlikte yemek yedi. Hem kendisine hem de çocuklarına alışveriş yapan sosyetik yenge, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.