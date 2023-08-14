Lyme hastalığı ile mücadele eden Bella Hadid 5 ay sonra setlere geri döndü!

MASAL GİBİ GECE Harbiye , Candan Erçetin 'i ağırladı. Erçetin, farklı konseptiyle izleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı. Konserinde iki farklı kostüm giyen sanatçı, özel olarak seçtiği şarkılarının tümünü, müzikseverlerden oluşan 5 bin kişilik dev bir koroyla söyledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Usta oyuncu ve yorumcu Zuhal Olcay hafta sonu Kalamış'ta sahne aldı. Muhteşem bir kalabalık karşısına çıkan Olcay, dünden bugüne en özel şarkılarını seslendirdi. Konserin ilerleyen dakikalarında ekibinin sahneye getirdiği doğum günü pastasını aniden fark eden Olcay, duygusal dakikalar yaşadı. Alkışlar ve izleyicilerinin "iyi ki doğmuşsun" tezahüratları arasında mumları üfleyen sanatçı, gözyaşlarına hakim olamadı.





KADIN OLMAK ZOR!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Arar, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Gittiğiniz yerlere uğurlu gelir misiniz, uğruna inandığınız şeyler var mıdır?" sorusuna, "Uğurlu bir insan olduğumu söyleyebilirim" diyerek yanıtladı. Sahne kostümlerine gereken özeni gösterdiğini belirten Arar, her zaman olduğu gibi yine çok şıktı.

"ERKEK SOLİST OLMAK VARMIŞ"

"Sahne kıyafetlerine çok para harcıyor musunuz?" sorusuna Arar, "Kıyafetle bitmiyor ki... Kadın sanatçılar için ayakkabı, takı, aksesuar, saç, makyaj gibi detaylar var. Erkek sanatçıların işi daha kolay. Bir takım elbise al, her yerde giy. Erkek solist olmak varmış" diyerek cevap verdi.