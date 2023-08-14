SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ercan Akgün Saklambaç Haberleri

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme'de aşk tazeledi! Denizde romantik anlar...

2020 yılında ilişkilerinin başladığı Çeşme’de 2022 yılında düğün yapan Ebru Şahin ve Cedi Osman, 2023 yılında da rotayı değiştirmedi. Yine aynı mekana gelen ve tatil yapan ünlü çift, denizde romantik anlar yaşadı.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:01
Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de aşk tazeledi! Denizde romantik anlar...

Amerika'da basketbol yaşamını sürdüren Cedi Osman ve oyuncu eşi Ebru Şahin, geçtiğimiz sene hayatlarını birleştirdikleri Çeşme'de aşk tazeledi.

2022 yazında düğün yaptıkları mekanda denize giren çift, mutluluk ve romantizm dolu bir gün geçirdi.

Menajerleri Abdullah Bulut ve yakın arkadaşları Gözde Telek ile aynı mekana giden çift, uzunca bir süre şezlongta oturup sohbet etti.

İLK GÜNKÜ GİBİ...
Ebru Şahin ve Gözde bir süre sonra suya girdi. Dakikalar sonra denize girip ekibe dahil olan ünlü basketbolcu, eşi Şahin ile suda romantik dakikalar sergiledi.

Gülücükler saçarak birbirlerine sarılan, zaman zaman öpüşen ikilinin aşkları, ilk günkü gibiydi. Yüzerken bir yandan da arkadaşlarıyla sohbet eden ünlü çift, daha sonra dinlenmek için şezlonga geri döndü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA