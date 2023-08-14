Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme’de aşk tazeledi! Denizde romantik anlar...

İLK GÜNKÜ GİBİ... Ebru Şahin ve Gözde bir süre sonra suya girdi. Dakikalar sonra denize girip ekibe dahil olan ünlü basketbolcu, eşi Şahin ile suda romantik dakikalar sergiledi.

Gülücükler saçarak birbirlerine sarılan, zaman zaman öpüşen ikilinin aşkları, ilk günkü gibiydi. Yüzerken bir yandan da arkadaşlarıyla sohbet eden ünlü çift, daha sonra dinlenmek için şezlonga geri döndü.