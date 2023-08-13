Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hayatıyla ilgili konuştu: "Cesur bir kadınım"





Hep merakım da vardı böyle şeylere. Modanın, stil sahibi olmanın işimle beraber bir paket olduğuna inanırım. Sadece özel davetlerde değil, kendi özel hayatımda da bu anlamda profesyonel destek alan ilk kişi olabilirim. Tarzım, kendi sınırlarımı keşfettikçe ve kendimi tanıdıkça gelişti. Ama kilit nokta hep cesur olabilmekti sanırım. Risk almaya bayılıyorum."

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