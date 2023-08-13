Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hayatıyla ilgili konuştu: "Cesur bir kadınım"

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Harper's Bazaar dergisinin son sayısına röportaj verdi. Dergiye özel Roma'da bir kapak çekimi de yapan oyuncu, bilinmeyen yönlerini anlattı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Harper's Bazaar dergisinin son sayısına röportaj verdi. Dergiye özel Roma'da bir kapak çekimi de yapan oyuncu, bilinmeyen yönlerini anlattı.
Güzel oyuncu "Kariyeriniz boyunca öğrendiğiniz en önemli şey neydi?" sorusuna, "Kendinin en iyi versiyonu olmak için çok çalış, hep çalış. Başkalarının ne yaptığını boş ver. Bir yere varmaya çalışma. Yol çok güzel. Tadını çıkar, farkında ol'' diye cevapladı.
RİSK ALMAYA BAYILIRIM
Birçok başarılı işe imza atan Serenay Sarıkaya, çok çalışmanın insanı güçlü tuttuğunu söyledi. İşinden dolayı moda ile iç içe olduğuna dikkat çeken güzel oyuncu, tarzının nasıl değiştiğini söyle anlattı: Çok küçük yaştan beri bu sektördeyim ve evet, işim ile ilişkili bütün dallarla biraz iç içeyim.
Hep merakım da vardı böyle şeylere. Modanın, stil sahibi olmanın işimle beraber bir paket olduğuna inanırım. Sadece özel davetlerde değil, kendi özel hayatımda da bu anlamda profesyonel destek alan ilk kişi olabilirim. Tarzım, kendi sınırlarımı keşfettikçe ve kendimi tanıdıkça gelişti. Ama kilit nokta hep cesur olabilmekti sanırım. Risk almaya bayılıyorum."