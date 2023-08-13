Galatasaraylı eski futbolcu Bodrum’da fena dayak yedi!

Bir zamanlar Türkiye Süper Ligi 'ne damga vurmuş Galatasaraylı ünlü bir futbolcu geçtiğimiz haftalarda Bodrum 'a tatile gitmiş.

Burada yakın arkadaşları ile eğlenen emekli yıldız gittikleri birkaç mekanda da olay çıkartmış.





Eğlencenin dozunu kaçıran futbolcu ve arkadaşları gittikleri bir mekanda istedikleri şarkıyı çalmayan mekanın DJ'ini ufak bir hırpalamışlar. Tabii bu olay sonrası mekandan çıkartılmış.

Ertesi gün Yalıkavak Marina'da bir mekana yine arkadaşları ile eğlenmeye gitmiş ama bu sefer 3 erkek. Mekanın içinde yine eğlencenin dozunu kaçıran ve birkaç müşterinin şikayeti üzerine mekandan atılmış.

Daha sonra "siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" dedikten sonra mekanın güvenlik görevlilerine ve valelerine küfür edince, ortalık karışmış. Eskilerin ünlü futbolcusu ve iki arkadaşı, tabiri caizse eşşek sudan gelinceye kadar dayak yemiş. En son güvenlikten ve valelerden özür dilemek zorunda kalan ünlü isim ve arkadaşları, tıpış tıpış kaldıkları otelin yolunu tutmuşlar.