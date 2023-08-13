Festival zamanı! Belçim Bilgin ve sevgilisi Alfredo Di Blasio ile öyle bir poz verdi ki....

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin , 12 yıllık evli kaldığı kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Erdoğan 'dan 5 yıl önce ayrıldı. Boşanmasının ardından İngiltere 'nin başkenti Londra 'da İtalyan asıllı Kanada lı yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşamaya başladı.

UZAK İLİŞKİ GÜZEL

Bilgin, "Uzak mesafede bir ilişki yaşamak şu aşamada benim için tam tersi çok daha güzel. Görüşemediğimiz dönemlerde kendimize zaman ayırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Güzel oyuncu, sevgilisi ile Kanada'ya gitti.

Çift, Montreal kentinde düzenlenen Osheaga adlı müzik festivaline katıldı. Bilgin ve Di Blasio, hem eğlenceli hem de romantik anlar yaşadı.