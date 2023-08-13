Eşi Öykü Karayel ile Çeşme’de tatil yapan Can Bonomo denizin tadını 2 dakika da çıkardı!





ROMANTiK TATİL

Sosyetik Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ve çocukları ile tatil sezonunu Marmaris'te sürdürüyor. Selimiye açıklarında demirli lüks teknelerinde görüntülenen çift, önce sabah kahvaltısı yaptı. Tüm gün denize girmek yerine teknenin iç kısmında oturan ikili, ilerleyen saatlerde romantik anlar yaşadı. Birbirlerine önce sarılan aşıklar, sonra öpücüklere boğdular. (Ersin AL)





GÜLDÜREN BAKICI

Komedi yapımlarının sevilen ismi Derya Karadaş, Çeşme tatilinde bu kez de çocukları güldürdü. Bir plajda görüntülenen ünlü komedyen, önce yüzerek serinledi, ardından da gönüllü olarak çocuk bakıcılığı yaptı. Arkadaşlarının çocuklarıyla vakit geçiren ve onları dalgalı denizde havaya kaldırıp indiren Karadaş'ın kendisi de en az çocuklar kadar neşeliydi. (Ercan AKGÜN)



ZELİŞ AFFEDECEK Mİ?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Vermem Seni Ellere'de heyecan zirvede. Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur. Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır. Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir. Zeliş, Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır. Ama geri adım atmayaniyetleri yoktur. Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığıbuna engeldir. Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir. Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır. Bunun üzerine Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir. Mehmet için iki seçenek vardır. Ya hayatının yerle bir olmasını izleyecek ya da kendi yıkımı pahasına Zeliş'e kendisini affettirecektir. Bu muhteşem dizinin yeni bölümü bu akşam ATV'de...

YILDIZLI GECE

Tutkuları ve özgün tarifleriyle Dünya mutfağına yön vermen Michelin yıldızlı şefleri, değerli konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Michelin yıldızlı şeflerine ev sahipliği yapan Duja Hotels, bu kez İspanyol Şef Diego Guerro'yu ağırladı. Ünlü şefin özel menüsünün sunulduğu davet gecesine, oyuncu Hande Soral, İsmail Demirci, Özge Özder ve Sinan Güleryüz ile iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Soral "Yemek yemek için Dünya'nın öbür ucuna gidebilecek bir çiftiz. Bu gece için heyecanlıyız, böyle önemli şeflerin Türkiye'ye gelmesi gerçekten büyük şans" dedi. Gece de otel grubunun Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay, misafirlerle tek tek ilgilendi.