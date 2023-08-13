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takvim.com.tr Saklambaç Haberleri

Eşi Öykü Karayel ile Çeşme'de tatil yapan Can Bonomo denizin tadını 2 dakika da çıkardı!

Tatil tercihini Çeşme'den yana kullanan Bonomo’nun yalnız başına yüzdüğü zamanlarda ise eşi Öykü Karayel içerde kalmayı tercih etti. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ağustos tarihli saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 07:01
Eşi Öykü Karayel ile Çeşme’de tatil yapan Can Bonomo denizin tadını 2 dakika da çıkardı!

Her yaz döneminde olduğu gibi bu sene de tatil tercihini Çeşme'den yana kullanan Can Bonomo, fırsat buldukça ilçenin güzel denizine girip serinliyor. Eşi Öykü Karayel ile birlikte bir plaja gelen ve öğlen saatlerinde tek başına denize giren ünlü şarkıcı, günün kapanışını yapmak için akşama doğru tekrar girdiği denizde tam 2 dakika kaldı. Adımını suya atıp denizde yürümesi, yüzüp geri çıkması o kadar kısa sürdü ki 2 dakikayı geçmedi. (Ercan AKGÜN)

KURUÇEŞME'DE TATLISES COŞKUSU
Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde İmparator İbrahim Tatlıses önceki akşam 3. kez perde açtı. Ünlü sanatçı, dev orkestra eşliğinde binlerce seyircisine söylediği şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Konserin başlamasına saatler kala Kuruçeşme Açıkhava konser alanının önünde uzun kuyruklar oluştu. İmparator, mekanı hınca hınç dolduran sevenlerini klasikleriyle mest etti. 'Yalnızım Dostlarım', 'Sevda Yüklü Kervanlar', performansları ile ayakta alkışlandı, 'Adana'ya Gidek Mi', 'Tombul Tombul' parçalarıyla da Kuruçeşme Açıkhava'yı ayağa kaldırdı. Konsere düetler damga vurdu. Mahmut Tuncer, Günel Zeynalova ve Cansever ile sahnesini paylaşan Tatlıses, muhteşem bir geceye imza attı. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca hiç ara vermediği konserinde imparator, hayranlarını müziğe doyurdu.


KARAN MIÇO OLDU
Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün oğlu Karan ile kiraladıkları lüks tekneden paylaşımlar yapmaya devam eden güzel oyuncu, Karan'ın fotoğrafının altına, "Kumandayı aldı" notunu düştü. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.



ROMANTiK TATİL
Sosyetik Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ve çocukları ile tatil sezonunu Marmaris'te sürdürüyor. Selimiye açıklarında demirli lüks teknelerinde görüntülenen çift, önce sabah kahvaltısı yaptı. Tüm gün denize girmek yerine teknenin iç kısmında oturan ikili, ilerleyen saatlerde romantik anlar yaşadı. Birbirlerine önce sarılan aşıklar, sonra öpücüklere boğdular. (Ersin AL)



GÜLDÜREN BAKICI
Komedi yapımlarının sevilen ismi Derya Karadaş, Çeşme tatilinde bu kez de çocukları güldürdü. Bir plajda görüntülenen ünlü komedyen, önce yüzerek serinledi, ardından da gönüllü olarak çocuk bakıcılığı yaptı. Arkadaşlarının çocuklarıyla vakit geçiren ve onları dalgalı denizde havaya kaldırıp indiren Karadaş'ın kendisi de en az çocuklar kadar neşeliydi. (Ercan AKGÜN)


ZELİŞ AFFEDECEK Mİ?
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Vermem Seni Ellere'de heyecan zirvede. Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur. Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır. Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir. Zeliş, Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır. Ama geri adım atmayaniyetleri yoktur. Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığıbuna engeldir. Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir. Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır. Bunun üzerine Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir. Mehmet için iki seçenek vardır. Ya hayatının yerle bir olmasını izleyecek ya da kendi yıkımı pahasına Zeliş'e kendisini affettirecektir. Bu muhteşem dizinin yeni bölümü bu akşam ATV'de...

YILDIZLI GECE
Tutkuları ve özgün tarifleriyle Dünya mutfağına yön vermen Michelin yıldızlı şefleri, değerli konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Michelin yıldızlı şeflerine ev sahipliği yapan Duja Hotels, bu kez İspanyol Şef Diego Guerro'yu ağırladı. Ünlü şefin özel menüsünün sunulduğu davet gecesine, oyuncu Hande Soral, İsmail Demirci, Özge Özder ve Sinan Güleryüz ile iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Soral "Yemek yemek için Dünya'nın öbür ucuna gidebilecek bir çiftiz. Bu gece için heyecanlıyız, böyle önemli şeflerin Türkiye'ye gelmesi gerçekten büyük şans" dedi. Gece de otel grubunun Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay, misafirlerle tek tek ilgilendi.



ALMAN TENİSÇİ İSTANBUL'DA
Efsane Alman tenisçi Boris Becker, Türkiye'de tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde kız arkadaşı Lilian Monteiro ile birlikte İstanbul'a gelen Becker'i, iş insanı Murat Gürsoy ve eşi Hande Gürsoy ağırladı. Gürsoy çifti, misafirlerine İstanbul'u tanıttı. Sonra hep birlikte Boğaz'da yemek yiyip, tekneyle açıldılar.



'HİÇ DESTEK GÖRMEDİM'
Şarkıcı Anıl Alan, evine konuk olan bir tv kanalına, ablası Gülcan Alan'la birlikte müzik macerasını anlattı. Küçüklüğünden başlayan tutkusuyla birlikte İstanbul'a geldiğini söyleyen Alan, "Her zaman müziği tercih edip, hayallerimin peşinden koştum. Müzik konusunda modumu düşürenler, bu iş olmaz, bu işi bırak diyenler oldu ama pes etmedim" dedi.


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LA TURKA' HEYECANI
Rap müziğin sevilen isimlerinden Anıl Piyancı, yeni şarkılarını dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Anıl Piyancı'nın Set'le şarkısı "La Turka", aynı zamanda 18 Ağustos'ta yayınlanacak, ikilinin ortak ep'sinin de ayak seslerini taşıyor.



BARBİE DİVA
Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, tepeden tırnağa pembeye büründüğü olay yaratan dünyaca ünlü star Nick Minaj'ın Barbie imajı ile Çanakkale'de sahneye çıktığı dakika güzelliğiyle büyüledi. Ersoy, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı özel tasarım kostümü ile tam not aldı. Dünyaca ünlü yıldız Nicki Minaj'ın Barbie akımını sahnesine taşıyan Diva Bülent Ersoy'un ortaya koyduğu eşsiz tarzı binlerce yorum ve beğeni alırken hayranları tarafından "Barbie Diva Nick Minaj'ı kıskandıracak" yorumları yapıldı. Diva mı? Nick mı? karşılaştırılmasında Diva beğenilerde dünya starına büyük fark attı. Diva'nın bu imajı eleştirmenler tarafından 50 yılın en iyisi olarak işaret edildi.


DUYGUSAL GECE!
BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri geçtiğimiz akşam alternatif müzik tarzının en güçlü seslerinden, Cem Adrian ile devam etti. Giydiği iki farklı kıyafet ve kendine has yorumuyla seslendirdiği duygusal parçalarla 1,5 saat sahnede kalan Adrian, seyircisine hem göze hem kulağa hitap eden seyir zevki yüksek bir gece yaşattı.

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