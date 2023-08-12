Tolgahan Sayışman'dan ailesiyle Arnavutluk'a yerleştiği iddiasına açıklama! "Ülkemi terk etmedim"





VEFALI ZEYNEP!

Pop müziğin güçlü seslerinden Zeynep Bastık, prodüktör Çağrı Telkıvıran'ın proje albümüne "Sen Sandım" ile konuk oldu. Bastık 2019'da geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan "Her Yerde Sen" adlı şarkının da söz ve müziğinde imzası olan Telkıvıran'a vefa borcunu bu iş birliğiyle ödemiş oldu. Klibi çekerken çok eğlendiklerini söyleyen ikili gülerek "Biz zaten gerçek hayatta da hep böyleyiz" dedi.





İHYA EDECEK!

Son dönemde, 'Alternatif Pop' ve 'R&B' türlerindeki parçalarıyla önemli bir çıkış yakalayan Kardelen, daha önce büyük ilgi gören parçalarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcının yeni parçası "İhya", tüm dijital platformlarda yerini alırken, oldukça enerjik bir Pop parçası olarak öne çıkıyor.





HAYRANLARINI KIRMADI!

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun, önceki gün Ataşehir'de bir AVM'deydi. Çocuklarıyla birlikte objektiflere yansıyan Tosun'a, arkadaşı Metecan Kanbur da eşlik etti. Sakatlık dönemini atlatan ve sahalara yeniden dönmeye hazırlanan Tosun, "Her şey yolunda, çocukları eğlendirmeye geldik. Onun dışında yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Tekrardan maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.





RAP RÜZGARI!

Türkiye Rap müziğinin sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer, geçtiğimiz gün Bodrum Antik Tiyatro'da unutulmaz bir konsere imza attı. Binlerce hayranıyla buluşan Sagopa Kajmer, Baytar, Galiba, Ateşten Gömlek gibi dillerden düşmeyen rap şarkılarını koro halinde hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sagopa Kajmer, sevenlerinin oluşturduğu kalabalığa katılımlarından dolayı teşekkür etti ve sahneden hayranlarıyla selfie çekti.