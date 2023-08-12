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Tolgahan Sayışman'dan ailesiyle Arnavutluk'a yerleştiği iddiasına açıklama! "Ülkemi terk etmedim"

Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi’nin deprem korkusu nedeniyle ailesiyle Arnavutluk’a yerleştiğine dair çıkan iddialara yanıt verdi ve “Ülkemi terk etmedim” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55
Tolgahan Sayışman’dan ailesiyle Arnavutluk’a yerleştiği iddiasına açıklama! Ülkemi terk etmedim

Uzun zamandır Almeda Abazi ile evli olan Tolgahan Sayışman'ın Arnavutluk'a taşındığı gündeme gelmişti. Ünlü çiftin, ülkemizde yaşanan depremlerden sonra Almeda Abazi'nin depremden korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikte Arnavutluk'a taşındığı iddia edilmişti. Sayışman, "Taşınmak ya da ülkemizi terk etmek gibi bir durum söz konusu değil" diyerek iddialara son noktayı koydu.

YALIN AYAK SAHNEDE!
Sertab Erener, geçtiğimiz gün Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle bir araya geldi. Bodrum'da üçüncü kez kez hayranlarıyla bir araya gelen sanatçı, dillere pelesenk olan şarkılarını yüzlerce kişilik koro ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Geceye beyaz elbise ile yalın ayak çıkan sanatçı, güçlü sesi, eşsiz yorumu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle muhteşem gecenin mimarı oldu.



YORGUNLUK ATTI!
Başarılı şarkıcı Ebru Elver önceki gün Bodrum'da bir otelin plajında görüntülendi. Yakın zamanda kaldığı otelde sahne alan başarılı şarkıcı, konserin yorgunluğunu deniz ve güneş keyfiyle attı. Enerjisi ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Elver, güneşlenmeyi de ihmal etmedi.



BABA OYUNDA ANNE SOHBETTE
Çeşme müdavimi ünlülerden Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak, oğulları Güney ile bir plajda keyifli saatler geçirdi. Ünlü oyuncu, oğluyla oyun oynayıp yüzerken, eşi ise deniz kenarında arkadaşıyla görüşme halindeydi.

Bengisu Apak, bir etkinlik düzenlemek için Çeşme'ye gelen moda editörü Zeynep Üner ile uzun uzun sohbet etti. Havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı oluşu, ikilinin muhabbetini bölmeye yetmedi. Bir ara yanlarına gelen Sarp Apak, sohbetin bitmediğini görünce denize geri döndü. Bengisu Apak, uzun uzun konuşmaların ardından rahatlamak için kısa süreliğine yüzüp şezlonga geri döndü.



TEK BAŞINA TATİL!
En son aylar önce kız arkadaşıyla İstanbul'da magazin basınına yakalanan ve uzun bir süre ortalarda görünmeyen Engin Günaydın, Çeşme'de objektiflere takıldı. Sevilen oyuncu, bu kez yalnız başınaydı. Bir plaja gelen Günaydın, tek başına suya girdi. Çevresindeki gülümseyen bakışların arasında yüzen oyuncu, sonrasında şezlonguna giderek dinlenmeye çekildi.

YÜRÜMEKTE ZORLANDIM
Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı'nda görüntülendi. İspanya'ya gittiğini söyleyen oyuncu, "İspanyolca öğrenmeye dil okuluna gittim. İspanya'da salı günü 'Kardeşlerim' izleniyor. 20 gün Barselona'da kaldım. Orada çok tanındığım için, yürümekte zorlandım. Dizideki "Şengül" karakterine bayılıyorlar. Onların ulusal kanalında birinciyiz. Orada bir köye gittim, kafede garson beni görünce çığlık attı. 'Fadik' diye bağıran bile gördüm. Genci ve yaşlısı herkes tanıyor ve bu burumdan dolayı çok duygulandım" dedi.



DENİZ'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS!
Bodrum'da bir mekanda sahne alan Özcan Deniz, sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnenin çok büyülü bir yer olduğunu ve her seferinde ayrı bir heyecanı olduğunu belirten Deniz, sahneye çıktığı anda her şeyin unutulduğunu söyleyerek bu gece şarkılarıyla misafirlerini duygudan duyguya sürükleyeceğinin sinyalini verdi. Özcan Deniz, hareketli parçalarıyla dinleyicisini masalarına oturtmadı.



VEFALI ZEYNEP!
Pop müziğin güçlü seslerinden Zeynep Bastık, prodüktör Çağrı Telkıvıran'ın proje albümüne "Sen Sandım" ile konuk oldu. Bastık 2019'da geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan "Her Yerde Sen" adlı şarkının da söz ve müziğinde imzası olan Telkıvıran'a vefa borcunu bu iş birliğiyle ödemiş oldu. Klibi çekerken çok eğlendiklerini söyleyen ikili gülerek "Biz zaten gerçek hayatta da hep böyleyiz" dedi.



İHYA EDECEK!
Son dönemde, 'Alternatif Pop' ve 'R&B' türlerindeki parçalarıyla önemli bir çıkış yakalayan Kardelen, daha önce büyük ilgi gören parçalarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcının yeni parçası "İhya", tüm dijital platformlarda yerini alırken, oldukça enerjik bir Pop parçası olarak öne çıkıyor.



HAYRANLARINI KIRMADI!
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun, önceki gün Ataşehir'de bir AVM'deydi. Çocuklarıyla birlikte objektiflere yansıyan Tosun'a, arkadaşı Metecan Kanbur da eşlik etti. Sakatlık dönemini atlatan ve sahalara yeniden dönmeye hazırlanan Tosun, "Her şey yolunda, çocukları eğlendirmeye geldik. Onun dışında yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Tekrardan maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.



RAP RÜZGARI!
Türkiye Rap müziğinin sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer, geçtiğimiz gün Bodrum Antik Tiyatro'da unutulmaz bir konsere imza attı. Binlerce hayranıyla buluşan Sagopa Kajmer, Baytar, Galiba, Ateşten Gömlek gibi dillerden düşmeyen rap şarkılarını koro halinde hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sagopa Kajmer, sevenlerinin oluşturduğu kalabalığa katılımlarından dolayı teşekkür etti ve sahneden hayranlarıyla selfie çekti.



ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN!
Ünlü şarkıcı Cerem Onurluer, sevenleriyle Bodrum'da buluştu. Sahneye Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı "Ah İstanbul" ile gelen Onurluer, "Her sahnemde tanıdık yüzler görüyorum ne mutlu bana'' derken güzel şarkıcıya bir grup çocuk hayranı, "Cerem sen bizim her şeyimizsin" tezahüratı yapınca Onurluer çocukları sahneye davet ederek şarkılarını onlarla söyledi.



MODA VE TEKNOLOJİ BULUŞTU!
Moda dünyasının en önemli dergilerinden biri olan Harper's Bazaar, 30'uncu yaş doğum gününü, Bodrum Novikov Italy'nin terasında çok özel bir parti ile kutladı. Moda ile teknolojinin bir araya geldiği Harper's Bazaar Türkiye'nin 30'uncu yaş doğum günü partisine Samsung'un yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 damga vurdu. Ece Sükan, Tuba Ünsal, Yasemin Özilhan, İlayda Alişan, Mert Aslan, Dilek Hanif, Nur Bilen Yavuzer gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan gecede davetliler, Samsung'un yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 ürünlerini deneyimledi.

SIRA DIŞI KONSER!
Renkli kişiliği ve sevilen şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nil Karaibrahimgil, Kuruçeşme dinleyicisine unutulmaz anlar yaşattı. Kuruçeşme'nin en renkli sahnelerinden birine imza atan Karaibrahimgil, "Burası İstanbul" parçasıyla sevenlerine "Merhaba" dedi. Sahne kostümüyle adından söz ettiren ünlü sanatçı, tarzıyla yine farkını ortaya koydu. Ünlü şarkıcı, tüylerden oluşan rengarenk kıyafetiyle hayranlarını büyüledi.

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