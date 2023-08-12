Tolgahan Sayışman'dan ailesiyle Arnavutluk'a yerleştiği iddiasına açıklama! "Ülkemi terk etmedim"

MODA VE TEKNOLOJİ BULUŞTU!
Moda dünyasının en önemli dergilerinden biri olan Harper's Bazaar, 30'uncu yaş doğum gününü, Bodrum Novikov Italy'nin terasında çok özel bir parti ile kutladı. Moda ile teknolojinin bir araya geldiği Harper's Bazaar Türkiye'nin 30'uncu yaş doğum günü partisine Samsung'un yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 damga vurdu. Ece Sükan, Tuba Ünsal, Yasemin Özilhan, İlayda Alişan, Mert Aslan, Dilek Hanif, Nur Bilen Yavuzer gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan gecede davetliler, Samsung'un yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 ürünlerini deneyimledi.
SIRA DIŞI KONSER!
Renkli kişiliği ve sevilen şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nil Karaibrahimgil, Kuruçeşme dinleyicisine unutulmaz anlar yaşattı. Kuruçeşme'nin en renkli sahnelerinden birine imza atan Karaibrahimgil, "Burası İstanbul" parçasıyla sevenlerine "Merhaba" dedi. Sahne kostümüyle adından söz ettiren ünlü sanatçı, tarzıyla yine farkını ortaya koydu. Ünlü şarkıcı, tüylerden oluşan rengarenk kıyafetiyle hayranlarını büyüledi.