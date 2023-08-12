Serdar Ortaç evine haciz gönderen eski eşi Chloe Loughnan’a açtı ağzını yumdu gözünü!

İrlandalı manken Chloe Loughnan ile 2014'de dünyaevine giren şarkıcı Ortaç, 2019 yılında bu evliliğini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.
İrlandalı manken Chloe Loughnan ile 2014'de dünyaevine giren şarkıcı Ortaç, 2019 yılında bu evliliğini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.
Biten evliliğinin ardından eşine nafaka ödeyemediği iddia edilen ve haciz kararıyla şoke olan Ortaç, son olarak kadınları hedef alan çıkışıyla gündeme bomba gibi düştü.
Ortaç, bu açıklamaları yaparken eski karısını da pas geçmedi. "Eşitlik diye diye başımıza çıktınız! İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri de ne oldu!" diyen Ortaç'ın sözlerinden erkekler de nasibini aldı.
ÇILDIRDI!
Serdar Ortaç konuşmasının devamında, "Aciz erkekler eli nefsinde herifler yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz, evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki, 'Bodrum'a gideceğim tatile' sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var gitmezsin, yanımda kalırsın... Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım, bitseydi bu işkence... Ben modern kadın istemiyorum ki" dedi.
ESKİ EŞİNİ DİLİNE DOLADI
Chloe ile boşanmalarının ardından sürekli eski eşini eleştiren Ortaç, bu kez biraz abarttı.