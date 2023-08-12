Serdar Ortaç evine haciz gönderen eski eşi Chloe Loughnan’a açtı ağzını yumdu gözünü!

ÇILDIRDI!

Serdar Ortaç konuşmasının devamında, "Aciz erkekler eli nefsinde herifler yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz, evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki, 'Bodrum'a gideceğim tatile' sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var gitmezsin, yanımda kalırsın... Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım, bitseydi bu işkence... Ben modern kadın istemiyorum ki" dedi.