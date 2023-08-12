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ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne yine ekrana kilitleyecek: Serap'la Faruk evlenmek için hazırlıklara başladı!

ATV'nin sevilen dizisi “Üvey Anne”, pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Serap’la evlenmeye hazırlanan Faruk, evlilik sözleşmesi yapıp yapmama arasında kararsız kalıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55
ATV’nin sevilen dizisi Üvey Anne yine ekrana kilitleyecek: Serap’la Faruk evlenmek için hazırlıklara başladı!

Yeni bölümün konusu kısaca şöyle: Serap, Faruk ile evlenmek için hazırlıklara başlar. Fakat İpek, Faruk'un evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapması için ona baskı yapmaktadır. Serap'ın yeni hamlesi Faruk'un bu konuda net karar vermesini sağlayacaktır. Faruk'un verdiği bu karar, evde ortalığı karıştırmaya devam eden Mürvet için de çok şaşırtıcı olur ve kolları sıvayıp malikanede otorite kurmaya başlar.

KANITLAR ORTAYA ÇIKIYOR!
Nisan babasının evlilik kararını kabul etmeye niyetli değildir fakat yapacak bir şey de yok gibi görünmektedir. Ancak son anda aldığı bir telefon olayların seyrini değiştirecektir. Aynı anda Hayriş, Serap ile Cem'in geçmişteki ilişkilerine dair yeni bir kanıt bulunca bu durumun yaratacağı etkiler yüzünden oğluyla konuşmuş, bu konuşmadan sonra Cem hayatı ile ilgili yeni bir karar vermiştir.

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