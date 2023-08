Süperstar Ajda Pekkan ortalığı yakıp geçti!

MUTLULUĞUN KARESİ!

Fulya Zenginer oğlu Milan ve eşi Küntay Tarık Evren ile at çiftliğine gitti. Atlarla birlikte vakit geçiren Milan bebek, şaşkınlığını gizleyemedi. Zenginer, o anları Instagram hesabından paylaşarak, "Milan sürekli 'at at' diye sayıklıyordu. Sonunda at çiftliğine geldik" notunu düştü.