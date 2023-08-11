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Süperstar Ajda Pekkan ortalığı yakıp geçti!

Ajda Pekkan, Harbiye’de sahne aldı. Melek kanatlı kostümüyle sahnesini karnaval alanına çeviren Pekkan, ortalığı yakıp geçti. Konser boyu 4 farklı kostüm giyen Süpertar, kardeşi Semiramis Pekkan’la da düet yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ağustos tarihli Saklamabç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 06:56
Süperstar Ajda Pekkan ortalığı yakıp geçti!

Harbiye geçtiğimiz akşam Ajda Pekkan'ın şarkılarıyla inledi. Melek kanatları ve Burcu Sedef imzalı kostümüyle sahneye çıkan Pekkan, "Dünyaları da verseler hiçbir şey beni sizinle olmaktan daha mutlu edemez" dedi. Pekkan, 8 kişilik dans ekibiyle Harbiye Açıkhava'yı karnaval alanına çevirdi. Konserin sonunda kardeşi Semiramis Pekkan'ı sahneye davet eden Ajda Pekkan, beraber "Bu Ne Biçim Hayat' şarkısını seslendirdi.

MESAJI VAR!
Bengü yeni şarkısı 'Mesajın Var'la müzikseverlerle yeniden buluştu. Yaz başında çıkardığı 'Veto'yla zirvede yer alan Bengü, yeni şarkısıyla kendine rakip oldu. "Bundan sonra da son sürat devam edeceğim" diyen güzel yorumcu, "18 aylık planım hazır. Sonbaharda da şarkılarım dinleyicilerimle buluşmuş olacak" dedi.


DURUM LEYLA!
Milyonların sevgilisi Buray, yeni şarkısı "Olmuşum Leyla" geçtiğimiz gün yayınlandı. Tüm dijital müzik platformlarında yayınlanan "Olmuşum Leyla" şarkısının söz ve müziği Emrah Karakuyu, düzenlemesini ise Tanerman yaptı. Buray, yeni şarkısı "Olmuşum Leyla"yı İlk kez Bodrum Antik Tiyatro'da vereceği konser ile seslendirecek.



MUTLULUĞUN KARESİ!
Fulya Zenginer oğlu Milan ve eşi Küntay Tarık Evren ile at çiftliğine gitti. Atlarla birlikte vakit geçiren Milan bebek, şaşkınlığını gizleyemedi. Zenginer, o anları Instagram hesabından paylaşarak, "Milan sürekli 'at at' diye sayıklıyordu. Sonunda at çiftliğine geldik" notunu düştü.

'JAN'IM BENİM!
Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bebekleri Jan Asya Çeşme'de görüntülendi. Ünlü çiftin kızları da muhabirimiz Ercan Akgün tarafından ilk defa çekilmiş oldu. Kendi sosyal medya hesaplarında hiçbir zaman kızlarının yüzünü göstermeyen Arduç ailesinin plajdaki renkli halleri objektife yansıdı. Özay ve Arduç çifti, denizde minik Asya ile oyunlar oynadı.


YÜZMEYİ UNUTTULAR!
Her yaz Çeşme'de ailesiyle tatil yapan Sinan Engin, eşi Ayşe Engin ile birlikte deniz keyfi yaptı. Denizin ortasına kadar gelen ikili, yüzmek yerine suyun içinde sohbet etmeyi tercih etti. Hararetli ve uzun geçen konuşmanın ardından neşeli bir muhabbete geçen Engin çifti, gülümseyerek suda kalmaya devam etti. (Ercan AKGÜN)



KİM DER 42 YAŞINDA!
Yaz başından beri dur durak bilmeden konser veren Simge Sağın, 42 yaşına girdi. Güzel popçuya arkadaşları sürpriz bir parti organize etti. Pastasıyla poz veren Simge "İyi ki doğdum" dedi. Paylaşımı kısa sürede 50 binden fazla beğeni aldı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI!
Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisini Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor. Birbirinden değerli oyuncuların kadroya katılacağı "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın ikinci sezonun ilk çekimleri Karadeniz'de yapılacak. Hikâye gereği Karadeniz'in eşsiz dokusunda sete çıkmaya hazırlanan set ekibi, gizlilik içinde titiz bir çalışmayla yürütüyor.



'ARABEST 2' GELİYOR
Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Berkay, "Dünyadaki en güzel konser alanı" olarak nitelediği Kuruçeşme'de muhteşem bir geceye imza attı. İki ayrı albüm hazırlığında olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, yoğun istek üzerine 'Arabest 2'yi ve yeni şarkılardan oluşan bir pop albümü yapacağını söyledi.



USTAYA VEDA!
Erkin Koray geçen pazartesi akciğer sönmesi nedeniyle tedavi olduğu Toronto'daki hastanede aramızdan ayrılmıştı. Vefat etmeden önce kızı Damla Koray'a son albümünü teslim eden, hayranlarına mektup yazan 82 yaşındaki efsane sanatçı, sanki bir seyahate çıkar gibi her şeyini hazırlayıp sonsuzluğa gitti. Sıradan biri gibi sessiz sedasız toprağa karışmak isteyen sanatçının Kanada'daki cenaze töreni bilgileri belli oldu. Koray için yarın 11.00'de küçük bir toplantı düzenlenecek ve Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilecek.

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