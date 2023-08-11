Süperstar Ajda Pekkan ortalığı yakıp geçti!





MUTLULUĞUN KARESİ!

Fulya Zenginer oğlu Milan ve eşi Küntay Tarık Evren ile at çiftliğine gitti. Atlarla birlikte vakit geçiren Milan bebek, şaşkınlığını gizleyemedi. Zenginer, o anları Instagram hesabından paylaşarak, "Milan sürekli 'at at' diye sayıklıyordu. Sonunda at çiftliğine geldik" notunu düştü.

'JAN'IM BENİM!

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bebekleri Jan Asya Çeşme'de görüntülendi. Ünlü çiftin kızları da muhabirimiz Ercan Akgün tarafından ilk defa çekilmiş oldu. Kendi sosyal medya hesaplarında hiçbir zaman kızlarının yüzünü göstermeyen Arduç ailesinin plajdaki renkli halleri objektife yansıdı. Özay ve Arduç çifti, denizde minik Asya ile oyunlar oynadı.



YÜZMEYİ UNUTTULAR!

Her yaz Çeşme'de ailesiyle tatil yapan Sinan Engin, eşi Ayşe Engin ile birlikte deniz keyfi yaptı. Denizin ortasına kadar gelen ikili, yüzmek yerine suyun içinde sohbet etmeyi tercih etti. Hararetli ve uzun geçen konuşmanın ardından neşeli bir muhabbete geçen Engin çifti, gülümseyerek suda kalmaya devam etti. (Ercan AKGÜN)





KİM DER 42 YAŞINDA!

Yaz başından beri dur durak bilmeden konser veren Simge Sağın, 42 yaşına girdi. Güzel popçuya arkadaşları sürpriz bir parti organize etti. Pastasıyla poz veren Simge "İyi ki doğdum" dedi. Paylaşımı kısa sürede 50 binden fazla beğeni aldı.