İhanetin bedeli dudak uçuklattı! Çapkın Mert Ramazan Demir’den Afra Saraçoğlu’na hediye... Demir kendini affettirdi mi?

Uzun süre aşklarını gizli saklı yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir , birlikte tatile çıkmış ve burada sarmaş dolaş yakalanmıştı.

Aşkları belgelenen çift açıklama yapmazken, geçtiğimiz günlerde ise nazara gelmişti. Demir'in Saraçoğlu'na ihanet ettiği ve ayrıldıkları haberleri manşetleri süslemişti. Geçtiğimiz yaşanan bu olayın ardından çiftin ayrılığı kısa sürdü.

Bir mekanda bir araya gelen ikili, aralarındaki sorunu çözdü. Hatta magazin yazarı Onur Akay'ın iddialarına göre Demir, kendini affettirmek için Saraçoğlu'na 104 bin TL değerinde gerdanlık hediye etti.