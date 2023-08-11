PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Saklambaç Haberleri

İhanetin bedeli dudak uçuklattı! Çapkın Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu'na hediye... Demir kendini affettirdi mi?

Afra Saraçoğlu ile ilişkileri ihanet iddiaları yüzünden kopma noktasına gelen Mert Ramazan Demir, sevgilisinin gönlünü aldı. Saraçoğlu’na 104 bin TL değerinde pırlanta gerdanlık alan Demir, kendini affettirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 06:56
İhanetin bedeli dudak uçuklattı! Çapkın Mert Ramazan Demir’den Afra Saraçoğlu’na hediye... Demir kendini affettirdi mi?

Uzun süre aşklarını gizli saklı yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birlikte tatile çıkmış ve burada sarmaş dolaş yakalanmıştı.

Aşkları belgelenen çift açıklama yapmazken, geçtiğimiz günlerde ise nazara gelmişti. Demir'in Saraçoğlu'na ihanet ettiği ve ayrıldıkları haberleri manşetleri süslemişti. Geçtiğimiz yaşanan bu olayın ardından çiftin ayrılığı kısa sürdü.

Bir mekanda bir araya gelen ikili, aralarındaki sorunu çözdü. Hatta magazin yazarı Onur Akay'ın iddialarına göre Demir, kendini affettirmek için Saraçoğlu'na 104 bin TL değerinde gerdanlık hediye etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA