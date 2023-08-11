Galatasaray’ın yıldız ismi Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan İstanbul turu!

"YENGELERİN YENGESİ"

Esnafın "Seni her gün izliyorum. Icardi ile yatıp Icardi ile kalkıyorum" dediği anlarda ise sosyetik yenge şaşkınlığını gizleyemedi. Nara'nın sosyal medyada paylaştığı İstanbul karelerine, "Yengelerin yengesi", "Sen bize Icardi'mizin emanetisin" ve "Ülkemize olan saygınız beni benden alıyor" gibi yorumlar yazıldı.

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