Galatasaray’ın yıldız ismi Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan İstanbul turu!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sezon için tekrardan sarı-kırmızılı takımla anlaşınca taraftar adeta bayram etti.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sezon için tekrardan sarı-kırmızılı takımla anlaşınca taraftar adeta bayram etti.
İmzayı atan Icardi, eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelip yerleşti. Gerek eşinin paylaşımları gerek lüks eviyle gündemden düşmeyen yıldız futbolcunun eşi Wanda Nara geçtiğimiz gün İstanbul turu yaptı.
Çocuklarını da yanına alan yenge, Eminönü tarafında adım atmadık yer bırakmadı. Sokaklarda gezen Nara, alışverişe de yaptı. Gezinti yaptığı sırada karşılaştığı insanlara bol bol sohbet eden Nara'nın keyfi oldukça yerindeydi. Nara, bir esnafınla olan muhabbetini de sosyal medya hesabına koydu.
"YENGELERİN YENGESİ"
Esnafın "Seni her gün izliyorum. Icardi ile yatıp Icardi ile kalkıyorum" dediği anlarda ise sosyetik yenge şaşkınlığını gizleyemedi. Nara'nın sosyal medyada paylaştığı İstanbul karelerine, "Yengelerin yengesi", "Sen bize Icardi'mizin emanetisin" ve "Ülkemize olan saygınız beni benden alıyor" gibi yorumlar yazıldı.