Burak Deniz Bestemsu Özdemir’i çabuk unuttu! Deniz gönlünü Buse Demirel’e fena kaptırdı...

Birlikte saatlerce dans eden ikilinin yakınlaşması organizasyona damga vurmuştu. İkilinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar birbirinden ayrılmaması çok konuşulmuştu. Bütün bu yaşananların ardından sessizliğe gömülen ikiliden Deniz, geçtiğimiz gün oyuncu Buse Demirel ile Sarıyer'deki bir AVM'de ortaya çıkınca şaşırttı.