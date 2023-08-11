Burak Deniz Bestemsu Özdemir’i çabuk unuttu! Deniz gönlünü Buse Demirel’e fena kaptırdı...

Çapkınlıkları dilden dile dolaşan yakışıklı oyuncu Burak Deniz'in ismi güzellerle anılmaya devam ediyor.
Çapkınlıkları dilden dile dolaşan yakışıklı oyuncu Burak Deniz'in ismi güzellerle anılmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta güzel oyuncu Bestemsu Özdemir'le Bodrum'daki bir davette yakınlaşan Deniz, dikkatleri üzerine çekmişti.
Birlikte saatlerce dans eden ikilinin yakınlaşması organizasyona damga vurmuştu. İkilinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar birbirinden ayrılmaması çok konuşulmuştu. Bütün bu yaşananların ardından sessizliğe gömülen ikiliden Deniz, geçtiğimiz gün oyuncu Buse Demirel ile Sarıyer'deki bir AVM'de ortaya çıkınca şaşırttı.
SARMAŞ DOLAŞ
23 yaşındaki Buse Demirel ile AVM içinde gezen ve bir teknoloji mağazasından alışveriş yapan Burak Deniz, kendini şapkasıyla kamufle etmeye çalışsa da yakayı ele verdi.
Bir süre sonra mağazadan ayrılan ikilinin sarmaş dolaş görüntü vermesi de aşk haberlerini beraberinde getirdi. Daha sonra bir restorana geçen ikili, yemeğin ardından bütün günü birlikte geçirdi.