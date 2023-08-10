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Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine ile poz vermişti! Nilperi Şahinkaya'dan açıklama: "Kimlik..."

Nilperi Şahinkaya’nın Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile verdiği poz büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından açıklamada bulunan Şahinkaya, “Yeterince sakin bir açıklama yapamadığını” söyleyenlere cevap verdi: “Her yanıma gelene kimliğini soramam”

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 07:14
Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kardeşi Sakine ile poz vermişti! Nilperi Şahinkaya’dan açıklama: Kimlik...

Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu'yla çektirdiği fotoğrafı Münevver Karabulut cinayetini yeniden gündeme getirerek tartışma yaratmıştı.

Yankıları süren fotoğraf nedeniyle Şahinkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim"

KİMLİK SORAMAM!
Şahinkaya'nın açıklama yaparken kullandığı mimikler gündem olmuş, ve tepki çekmişti. İlk açıklamasını endişeli bulanlarla ilgili bir davette konuşan oyuncu, "İnanın o anda sükunetinizi korumak çok zor oluyor çünkü bu çok ağır bir iddia" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuyu yeniden gündeme getiriyor ve ben de buna alet edildiğim için tabii ki çok sinirlendim. 'Aptal bir linç kampanyası başlatıldı' dedim diye çok sinirlenildi. Son kez açıklama yaptığının altını çizen Şahinkaya, "Biz oyuncu olduğumuz için tabii ki yanımıza tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Ben tanımadığım insanlarla bir araya gelmeye alışık biriyim. Her yanıma gelene kimliğini soramam" dedi.

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