Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine ile poz vermişti! Nilperi Şahinkaya'dan açıklama: "Kimlik..."

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuyu yeniden gündeme getiriyor ve ben de buna alet edildiğim için tabii ki çok sinirlendim. 'Aptal bir linç kampanyası başlatıldı' dedim diye çok sinirlenildi. Son kez açıklama yaptığının altını çizen Şahinkaya, "Biz oyuncu olduğumuz için tabii ki yanımıza tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Ben tanımadığım insanlarla bir araya gelmeye alışık biriyim. Her yanıma gelene kimliğini soramam" dedi.

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