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Evini değiştirdi! Eski manken ve oyuncu Nur Gümüşdoğrayan'ın evini pireler bastı

Eski manken ve oyuncu Nur Gümüşdoğrayan, oturdukları evin bahçe katını basan pireler yüzünden apartman dairesine taşınma kararı aldıklarını belirtti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 07:00
Evini değiştirdi! Eski manken ve oyuncu Nur Gümüşdoğrayan’ın evini pireler bastı

Nur Gümüşdoğrayan önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ailesi ile Nişantaşı'nda oturduğu iki katlı bahçeli evini basan pireler yüzünden apartman dairesine taşınmaya karar veren Gümüşdoğrayan, "Nişantaşı kedi, köpek ve kuşları ile meşhur bir semt, ama bu mahallenin hayvan sevgisi bazen kötü sonuçlar da doğuruyor.

Evin bahçesini pireler bastı, biz de taşınma kararı aldık. Hayvanseverler kızmasın, bizim de kedimiz var ama koca koca pirelerden zor kurtulduk" dedi.

Uzun uğraşlar sonucu evi ve bahçeyi sürekli ilaçlattıklarını söyleyen Gümüşdoğrayan, "Evde bulmak da zor, daha geniş bir ara kat apartman katına geçtik" dedi.

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