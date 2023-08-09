Pınar Deniz evlilik gözyaşları mı döktü? Kaan Yıldırım’dan çok konuşulacak paylaşım...

Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken bir isim...
Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken bir isim...
Öyle ki Deniz güzelliğiyle son olarak yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürmüş ve çift 1 yıl önce aşka yelken açmıştı. Setten arta kalan zamanlarını tatil yaparak geçiren ikiliden Deniz, Cambridge'de mutluluk gözyaşları dökerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sevgilisini etiketleyince akıllara evlilik teklifi iddiası gelmişti.
Deniz'in ardından bir paylaşımda Yıldırım'dan geldi. Instagram hesabından Deniz'le çektirdiği fotoğrafları ve güzel oyuncunun yüzük taktığı parmağını gösterdiği bir pozu paylaşan Yıldırım, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" notunu düştü. Bu paylaşımların ardından "Kesin Evleniyorlar" yorumları yapıldı.
TAKLİT Mİ?
Öte yandan Kaan Yıldırım'ın paylaşımın altına yazdığı, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" yazısının aynısını geçtiğimiz yıl yakın arkadaşı Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel'i paylaşırken yazdığı ortaya çıktı.
Benzer poz veren ikilinin paylaşımları için, "Tesadüf mü, taklit mi?" yorumları da beraberinde geldi.