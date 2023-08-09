Pınar Deniz evlilik gözyaşları mı döktü? Kaan Yıldırım’dan çok konuşulacak paylaşım...

Öyle ki Deniz güzelliğiyle son olarak yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürmüş ve çift 1 yıl önce aşka yelken açmıştı. Setten arta kalan zamanlarını tatil yaparak geçiren ikiliden Deniz, Cambridge'de mutluluk gözyaşları dökerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sevgilisini etiketleyince akıllara evlilik teklifi iddiası gelmişti.