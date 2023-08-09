Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı’dan konser pozu!

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı önceki gün Melike Şahin'in Harbiye'deki konserine gitti. Kaya, "Doğumdan sonra ilk defa dışarı çıktım. 'Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz' şeklinde tepkiler oluyor, lütfen kadınlara şunu demeyin. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim yoksa inanın umurumda bile değil" dedi.
ÇOK OLGUNLAŞTIM!
Çiçeği burnunda baba Selahattin Paşalı ise, "İşimi, ailemi ve kızımı çok seviyorum. Hala şoktayım Pera'dan sonra daha çok olgunlaştım. Başkalarının hayatlarını daha çok düşünmeye başladım" diyerek heyecanını dile getirdi. (Doğan SAVAŞ)
YÜZÜK SÜRPRİZİ
Yapımcı Emir Kaya ve Moda Tasarımcısı Sevda Asoubar önceki akşam mutluluğa "Evet" dedi. Düğünde sahne alan İrem Derici'nin, "Kalbimin Tek Sahibi" şarkısıyla dans eden çift, sanatçıya sürpriz yaptı. Çift "İnşallah siz de sevgilinizle çok mutlu olursunuz ve nikah masasına oturursunuz" diyerek, Derici'ye yüzük taktı. Derici, "Bilseydim sevgilimi de getirirdim, eve gidince yüzüğün diğerini de ben ona takarım" diyerek ikinci yüzüğü de diğer parmağına taktı.
KOLUNDAKİNİ TANIMADI
Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kol kola görüntülendiği erkek arkadaşı Muratcan Sancak için, "Beyefendi mahalleden yakın arkadaşım. Bebek'ten... Komşum" diyen Bekiroğlu, "Komşunuz ne iş yapıyor?" sorusuna, "Hiç bilmiyorum. Mahalleden arkadaşım" yanıtını verdi.
'ÇOK PAHALI'
Çeşme ve Bodrum'da tatil yaptığını belirten oyuncu, "Döndüm artık. Dijital platformda olacak iki diziyle görüşüyorum" dedi. Tatil beldelerinin pahalı olduğunu belirten Bekiroğlu, "Çok pahalı olduğu için döndüm. Çeşme ve Bodrum'da bir gece dışarı çıkınca canınız sıkılıyor. 1-2 hafta tatil yaptım" diye konuştu.