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takvim.com.tr Saklambaç Haberleri

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'dan konser pozu!

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı önceki günlerde Melike Şahin'in konserinde objektif karşısına çıktı. Hazal Kaya kilo açıklaması yaparken, çiçeği burnunda baba Selahattin Paşalı ise olgunlaştığını dile getirdi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ağustos TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 06:59
Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı’dan konser pozu!

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı önceki gün Melike Şahin'in Harbiye'deki konserine gitti. Kaya, "Doğumdan sonra ilk defa dışarı çıktım. 'Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz' şeklinde tepkiler oluyor, lütfen kadınlara şunu demeyin. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim yoksa inanın umurumda bile değil" dedi.

ÇOK OLGUNLAŞTIM!
Çiçeği burnunda baba Selahattin Paşalı ise, "İşimi, ailemi ve kızımı çok seviyorum. Hala şoktayım Pera'dan sonra daha çok olgunlaştım. Başkalarının hayatlarını daha çok düşünmeye başladım" diyerek heyecanını dile getirdi. (Doğan SAVAŞ)

YÜZÜK SÜRPRİZİ
Yapımcı Emir Kaya ve Moda Tasarımcısı Sevda Asoubar önceki akşam mutluluğa "Evet" dedi. Düğünde sahne alan İrem Derici'nin, "Kalbimin Tek Sahibi" şarkısıyla dans eden çift, sanatçıya sürpriz yaptı. Çift "İnşallah siz de sevgilinizle çok mutlu olursunuz ve nikah masasına oturursunuz" diyerek, Derici'ye yüzük taktı. Derici, "Bilseydim sevgilimi de getirirdim, eve gidince yüzüğün diğerini de ben ona takarım" diyerek ikinci yüzüğü de diğer parmağına taktı.



KOLUNDAKİNİ TANIMADI
Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kol kola görüntülendiği erkek arkadaşı Muratcan Sancak için, "Beyefendi mahalleden yakın arkadaşım. Bebek'ten... Komşum" diyen Bekiroğlu, "Komşunuz ne iş yapıyor?" sorusuna, "Hiç bilmiyorum. Mahalleden arkadaşım" yanıtını verdi.

'ÇOK PAHALI'
Çeşme ve Bodrum'da tatil yaptığını belirten oyuncu, "Döndüm artık. Dijital platformda olacak iki diziyle görüşüyorum" dedi. Tatil beldelerinin pahalı olduğunu belirten Bekiroğlu, "Çok pahalı olduğu için döndüm. Çeşme ve Bodrum'da bir gece dışarı çıkınca canınız sıkılıyor. 1-2 hafta tatil yaptım" diye konuştu.



YOĞUN İLGİ!
Oyuncu Furkan Andıç, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen yakışıklı oyuncu, özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Siyahlar içindeki spor ve şık tarzıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra meydan katında bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelip uzun süre sohbet etti.

EKRANLARA DÖNÜYOR
Ekranların deneyimli ismi Ece Erken geçtiğimiz gün Maslak'ta görüntülendi. Alışveriş çıkışı görüntülenen Erken, yakında yeni projelerinin olduğunu söyleyerek detay vermekten kaçındı. Güzel sunucu, "Şimdi söylemem doğru olmaz ama çok güzel bir projeyle tekrar ekranlarda olacağım" demekle yetindi.



TİYATRO SAHNESİNDE
"Psikotiyatro" isimli proje ile önemli isimler tiyatro sahnelerinde tek kişilik gösterileri ile seyirci ile buluşuyor. Projenin önemli isimlerinden Ece Vahapoğlu "Mutluluk içimizde mi?" adlı tek kişilik gösterisi ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada ürettiği içerikler ile milyonlarca kişiye ulaşan Vahapoğlu, bu kez tiyatro aracılığı ile insanların hayatlarına dokunacak.


GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ
Yaz boyunca yoğun konser trafigi yaşayan Göksel, Ege tatilinde paylaştığı fotoğraflarla nefesleri kesti. 51 yaşında olan Göksel, kendi sosyal medya hesabından, mavi mayolu fotoğraflarını 'Yaz, dondurma, kedi ve ben' notuyla paylaştı.İlerleyen yaşına rağmen oldukça fit bir görüntüye sahip olan Göksel, az ve dengeli beslenmenin yanında her gün düzenli olarak yaptığı spor sayesinde bu görüntüye sahip olduğunu açıkladı.



BU KEZ TEK!
Her yaz ikiz kardeşiyle Çeşme'de mutlaka tatil yapan moda ve stil yarışma programı finalistlerinden Nurcan Şencan, bu kez de tek başına görüntülendi. İkizi Aycan'ın Avrupa'da olması nedeniyle Çeşme'yi yalnız dolaşan Nurcan, bir beachte objektiflere takıldı. Şezlongda bir erkekle görüntülenen ve kısa bir sohbetin ardından telefonla konuşmaya geçen Şencan, sonrasında da serinlemek için denizin tadına baktı.



HER ŞEY YOLUNDA!
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Doğulu'nun Çeşme'de başka kadınlarla çekilen samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Şimdilerde birlikte tatilde olan Atagül ve Doğulu çifti, teknede aşk tazeledi. Koy koy gezip yazın tadını çıkaran ikili, tatilden kareleri de sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi. Takipçileri ünlü oyunculara beğeni yağdırdı.



REKORLARA DOYMUYOR
Barbie, tüm dünyada bir milyar dolardan fazla hasılat yaptı. Filmin yönetmeni Greta Gerwig ise en yüksek gişe hasılatı elde eden kadın yönetmen oldu. Tüm dünyada pembe çılgınlığı yaratan ikonik bebek Barbie'nin hikayesi vizyonda rekorlar kırmaya devam ediyor. 21 Temmuz Cuma günü beyazperdede seyirci ile buluşan Barbie, bu yazın en yüksek hasılat yapan filmi olurken, gişedeki 17. gününde dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat yaptı. Ayrıca filmin yönetmeni Greta Gerwig, sinema tarihinde en yüksek gişe hasılatı elde eden kadın yönetmen olarak tarihe geçti. Türkiye'de ise bir milyon seyirciyi aşan Barbie, tüm Türkiye'de 332 sinemada 620 salonda izlenebiliyor.



OLAYLAR BASINA SIZDI
METE, Faruk'un evine geldi ve Serap'la öpüştüğü fotoğrafı ortaya çıkaranın kendi olduğunu söyleyerek Faruk'u ikiyüzlü olmakla suçladı. Faruk ise Mete'ye tokat attı. Ev halkı Faruk'tan açıklama beklerken olayın magazine düşmesi ile birlikte evde sinirler iyice gerildi. Serap eve geldi ve evin hizmetkarı ile kapıda hakaretler yedi. Nisan, Serap'ın kovulmasını istedi.
Serapkapının önündeki basına Faruk'a aşık olduğunu, haksızlığa uğradığını ve bu olayda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise Faruk'un yakın arkadaşı Kudret oldu. Kudret, şirketi ateşe verenleri de yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı oldu.



ÇOK PROFESYONEL
Oğuzhan Koç önceki akşam Üsküdar'da sahne aldı. Koç, rapçi Uzi ve Mustafa Sandal arasındaki polemik hakkında şunları söyledi: "Böyle egolar mı kaldı? Bir sanatçı için önemli olan kendisini bekleyen seyircidir. Çıkma sırası önemli değil. Profesyonel davranmak lazım"



SÜZÜLEYEREK GELİYOR!
"Dönüşüm Muhteşem Olacak" şarkısı ile efsaneleşen Kadir Tapucu, yeni şarkısı "Süzüle Süzüle" ile geri döndü. Yeni albümünün ilk şarkısı "Süzüle süzüle" single olarak yayınlandı. Şarkının sözleri Tuğba Baylan, bestesi Kadir Tapucu 'ya ait olup, prodüktörlüğünü Erol Köse ve aranjörlüğünü ise Hatem Tutkus yaptı.

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