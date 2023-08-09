Çapkınlıkları bitmeyen Zaniolo’dan Nesrin Cavadzade’ye bomba adım! Ünlü güzelden karşılık alamadı...

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, performansı kadar tutkulu aşk hayatıyla da gündemde... Türkiye macerasına start verir vermez adı sürekli ünlü güzellerle geçen İtalyan futbolcu daha önce Burcu Özberk ve Aleyna Kalaycıoğlu gibi isimlerle anılmıştı. Yeşil sahalardan çok magazin sayfalarında boy gösteren yıldız futbolcu, bu kez de başka bir güzele göz koydu.

Aşk konusunda sicili bir hayli kalabalık olan Zaniolo'nun son gözdesi ise Nesrin Cavadzade oldu. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da magazin basınına yakalanan Nesrin Cavadzade, üstsüz güneşlenince basında geniş yankı uyandırmıştı.