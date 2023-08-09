Çapkınlıkları bitmeyen Zaniolo’dan Nesrin Cavadzade’ye bomba adım! Ünlü güzelden karşılık alamadı...

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, performansı kadar tutkulu aşk hayatıyla da gündemde...
Türkiye macerasına start verir vermez adı sürekli ünlü güzellerle geçen İtalyan futbolcu daha önce Burcu Özberk ve Aleyna Kalaycıoğlu gibi isimlerle anılmıştı. Yeşil sahalardan çok magazin sayfalarında boy gösteren yıldız futbolcu, bu kez de başka bir güzele göz koydu.
Aşk konusunda sicili bir hayli kalabalık olan Zaniolo'nun son gözdesi ise Nesrin Cavadzade oldu. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da magazin basınına yakalanan Nesrin Cavadzade, üstsüz güneşlenince basında geniş yankı uyandırmıştı.
TAKİP BAŞLADI!
Bir otelin iskelesinde bikini üstünü çıkartıp sere serpe uzanan Cavadzade'nin bu görüntülerinin ardından kendini eve kapattığı iddia edilmişti. Bu süreçten sonra sesi soluğu çıkmayan güzel oyuncuyu Zaniolo, Instagram'dan takibe aldı. Yıldız futbolcunun radarına giren Cavadzade, Zaniolo'nun bu hamlesine karşılık vermedi.