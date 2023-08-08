Yaşadığı köy hayatını gözler önüne serdi! Kolları sıvayan Gizem Karaca organik sebzelerden öyle bir şey yaptı ki...

İzmir'e taşınan oyuncu daha önce, "Organik beslenme ve organik tarım yapıyorum ama ufak ufak. Tarım arazim yok ama kendi bahçemde ufak ufak bir şeyler yapıyorum" demişti.

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