Yaşadığı köy hayatını gözler önüne serdi! Kolları sıvayan Gizem Karaca organik sebzelerden öyle bir şey yaptı ki...

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Gizem Karaca, İstanbul'dan ayrılarak Ege'de köy hayatı yaşamaya başlamıştı.
2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Gizem Karaca, İstanbul'dan ayrılarak Ege'de köy hayatı yaşamaya başlamıştı.
Doğa ile iç içe yaşayan Karaca'nın lüks evi de zaman zaman gündeme geliyor. Karaca son olarak evinin bahçesinden topladığı sebzelerle menemen yaptığı anları yayınladı.
"İNSANIN ÖMRÜ UZAR"
Kocaman bir bahçeye sahip olan Karaca'nın evini görenler ise, "İnsanın burada ömrü uzar" ve "Sen işi büyütmüşsün" yorumlarında bulundu.
İzmir'e taşınan oyuncu daha önce, "Organik beslenme ve organik tarım yapıyorum ama ufak ufak. Tarım arazim yok ama kendi bahçemde ufak ufak bir şeyler yapıyorum" demişti.