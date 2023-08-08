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Leonardo Di Caprio çapkınlık turunda o güzel ile fena yakalandı!

Leonardo Di Caprio, İbiza’da tatil yaparken İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan “Love Island” programının eski yarışmacısı Arabella Chi ile görüntülendi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Ağustos tarihli saklamabaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Leonardo Di Caprio çapkınlık turunda o güzel ile fena yakalandı!

48 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Leonardo Di Caprio, dünyanın neresinde olursa adını güzellerle duyurmaya devam ediyor. "Love Island" programıyla tanınan Arabella Chi, Di Caprio yatında görüntülendi. Arabella, Leo'nun yatında krem rengi bikinisiyle, düz ve omuzlarına dökülmüş uzun sarı saçlarıyla sansasyonel görünüyordu. Gözlerini şık güneş gözlükleriyle kapatan Arabella, yatta diğer misafirlerle sohbet ederken objektiflere takıldı. Bu arada Di Caprio, krem rengi şort, beyaz polo tişört ve lacivert beyzbol şapkasıyla gemiye binerken görüldü.



SİMGE'YE SEVGİ SELİ
Simge, geçtiğimiz akşam Nevşehir, Göreme'deki Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı. 40 bin kişinin izlediği konserde Simge enerjisi ile herkesi coşturdu. Sahneden inip şarkılarını seyircinin arasında söyleyen Simge, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgi o kadar büyüktü ki, sahne sonrası alandan ayrılırken kendisini bekleyen hayranlarının tezahüratlarıyla aracından inen Simge, tekrar onlarla poz verdi.



BEDAVA TATİL!
Sunucu Hande Sarıoğlu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sunucu, "Bazı ünlüler tatilini sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bedavaya getiriyor. Siz de öyle mi yaptınız?" sorusuna, "En iyi yat arkadaşının yatı, en iyi kat arkadaşının katı... Arkadaşım iki ayrı ev tuttu Bodrum'da ben de ona çöktüm" dedi. Sarıoğlu, "Bodrum'a aylık geliri kaç para olan gidebilir?" sorusuna, "Arkadaşımda kaldığım evin aylığı 30 bin dolardı... Bir arkadaşım ise sezonluk 100 bin dolara kiralamıştı. Siz düşünün artık" yanıtını verdi.

BÜYÜK COŞKU!
Uğur Işılak, "15. Uluslararası Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali"nin kapanışını yaptı. Şereflikoçhisarlı olan Işılak'ı dinlemek için binlerce hemşehrisi Tuz Gölü meydanına akın etti. Aynı akşam Irmak Arıcı'da sahne aldı. Arıcı, daha önce ablasının Şereflikoçhisar'da müzik öğretmenliği yaptığını anlattı.



'ÇÖLDEN FARKI YOK'
Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Kıbrıs'taki nem oranın yüksek olması nedeniyle sahnede 3 kez gömlek değiştiren Kaya, "Çölün ortasında konser vermeyi hep merak ederdim nasıl olur diye... Burası deniz kenarı ama çölden farkı yok" dedi. Hatta ünlü şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen ön masadaki otel misafirlerine de kendi vantilatörünü vererek serinlemelerini sağladı.

FARKLI HADİSE!
Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün Kuşadası'nda konser verdi. 6 dansçısıyla sahnede bir an olsun durmayan şarkıcı, kombiniyle de dikkat çekti. Gömlek, ceket ve kravat kombinini minicik şortla tamamlayan Hadise, hayranlarından tam not aldı. Konserden kareler yayınlayan Hadise, "Kuşadası bana asla unutmayacağım bir gece yaşattınız!" notunu yazdı.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU!
Her sene yaz tatilinin bir kısmını Çeşme'de değerlendiren Ivana Sert, bu kez de gününü annesi Nada Smiljkovic ve oğlu Ateş Sert ile birlikte geçirdi. Sert, önce suyun içinde annesini yanaklarından öptü, daha sonra da yanlarına gelen oğluna öpücük kondurdu. Tüm gün güneş gözlüğüyle dolaşan ve denizde bile onunla yüzen Sert, duş alırken de gözlüğünden kopamadı. (Ercan AKGÜN)



SÜSÜNDEN ÖDÜN VERMEDİ
Oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel Yıldırım, 4 kız arkadaşıyla birlikte Çeşme'nin gözde mekanlarını dolaştı. Merve Çakmak, Merve Akçalı, Senem Bekar ve Esra Tek ile birlikte bir beachte boy gösteren Yıldırım, hem mekan içinde hem de denizde eğlenceli dakikalar geçirdi. Sosyal medya için fotoğraf çektirip paylaşım yapan 5 kız, daha sonra da hep birlikte denizin tadına baktı. (Ercan AKGÜN)



YÜZÜK TAKTI!
Asuman Dabak'ın diş teknisyeni yeğeni Didem Dabak, Furkan Keskin ile evlilik yolundaki ilk adımı attı. Dabak'ın Çeşme'deki yazlığında düzenlenen kız isteme töreninde, baba Emin Dabak duygusal anlar yaşadığı için damat adayının ailesi, Didem'i halası Asuman Dabak'tan istedi. "Bizden kız almak öyle kolay değildir" diyen Dabak, 15-20 saniye geçtikten sonra "Verdim gitti" yanıtıyla konukların yüzünü güldürdü. (Ercan AKGÜN)



SIFIR BEDEN!
Güzel oyuncu Zuhal Topal tatil pozlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Şu sıralar Kıbrıs'ta olan 46 yaşındaki Topal, tatilinden yeni kareler paylaştı. Topal, bikinili halleriyle ve fit görünümüyle beğeni topladı.

AKIMA UYDULAR!
Barbie akımına ünlü sanatçı Mehmet Çevik ile eşi Gizem Çevik te uydu. Özel bir prodüksiyon ile baştan aşağı Barbie'ye dönüşen Gizem Çevik'e eşlik eden Mehmet Çevik, saçını sarıya boyatıp Ken oldu. Gizem Çevik, "Barbie Ken'e sonunda Bursa'da kavuştu..." derken, Mehmet Çevik ise "Eşimle birlikte tamamen eğlenmek için böyle bir konsept hazırladık" dedi.



AŞKINI İTİRAF ETTİ!
ATV'nin yapımını AKN Film'in yapımcılığını Akın Topuz'un gerçekleştirdiği dizisi "Vermem Seni Ellere" geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüyle beğeni topladı. Sosyal medyada #HerŞeyeRağmen etiketiyle gündemden düşmeyen dizinin bu haftaki bölümüne Mehmet'in Zeliş'in önünde diz çökerek aşkını itiraf ettiği sahne damga vurdu.



YENİ SERGİ
Erol Evgin, 13 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında Bodrum Göltürkbükü'nde açacağı resim sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor. Mimari ile resmi tuvalde buluşturan sanatçı, yüzyıllara meydan okuyan görkemli yapıları; yüce ruhları, çağlarını yansıtan ve nefes kesen duruşlarıyla tuvaline yansıtıyor.

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