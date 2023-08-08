Leonardo Di Caprio çapkınlık turunda o güzel ile fena yakalandı!

BÜYÜK COŞKU!

Uğur Işılak, "15. Uluslararası Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali"nin kapanışını yaptı. Şereflikoçhisarlı olan Işılak'ı dinlemek için binlerce hemşehrisi Tuz Gölü meydanına akın etti. Aynı akşam Irmak Arıcı'da sahne aldı. Arıcı, daha önce ablasının Şereflikoçhisar'da müzik öğretmenliği yaptığını anlattı.





'ÇÖLDEN FARKI YOK'

Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Kıbrıs'taki nem oranın yüksek olması nedeniyle sahnede 3 kez gömlek değiştiren Kaya, "Çölün ortasında konser vermeyi hep merak ederdim nasıl olur diye... Burası deniz kenarı ama çölden farkı yok" dedi. Hatta ünlü şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen ön masadaki otel misafirlerine de kendi vantilatörünü vererek serinlemelerini sağladı.

FARKLI HADİSE!

Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün Kuşadası'nda konser verdi. 6 dansçısıyla sahnede bir an olsun durmayan şarkıcı, kombiniyle de dikkat çekti. Gömlek, ceket ve kravat kombinini minicik şortla tamamlayan Hadise, hayranlarından tam not aldı. Konserden kareler yayınlayan Hadise, "Kuşadası bana asla unutmayacağım bir gece yaşattınız!" notunu yazdı.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU!

Her sene yaz tatilinin bir kısmını Çeşme'de değerlendiren Ivana Sert, bu kez de gününü annesi Nada Smiljkovic ve oğlu Ateş Sert ile birlikte geçirdi. Sert, önce suyun içinde annesini yanaklarından öptü, daha sonra da yanlarına gelen oğluna öpücük kondurdu. Tüm gün güneş gözlüğüyle dolaşan ve denizde bile onunla yüzen Sert, duş alırken de gözlüğünden kopamadı. (Ercan AKGÜN)