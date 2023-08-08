PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Saklambaç Haberleri

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in mutluluk gözyaşları! Güzel oyuncudan kafaları karıştıran paylaşım

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini paylaştı. Deniz’in bu paylaşımı “Evlilik teklifi aldı” iddialarını gündeme getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz’in mutluluk gözyaşları! Güzel oyuncudan kafaları karıştıran paylaşım

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkaran Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Bodrum'un ardından İngiltere'ye gitti.

Tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Pınar Deniz, ağlarken çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "İşte öyle bir şey... 06.08.23..." ifadelerini not düştü. Deniz'e kayıtsız kalmayan Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile yanıt verdi.

Güzel oyuncunun bu paylaşımı hayranlarının kafasını karıştırdı. Takipçileri "Evlilik teklifi mi aldın?", "Kesin evlilik teklifi bu..." ve "Bence mutluluk gözyaşları" gibi yorumlar yaptı.

"ÇOK MUTLUYUZ"
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, daha önce, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA