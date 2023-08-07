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Zeynep Bastık Uludağ Müzik Festivali'nde nefes kesti! Sahne tarzına seyircilerden yoğun ilgi

Zeynep Bastık konserden konsere koşuyor. Geçtiğimiz akşam Uludağ Müzik Festivali'ne 10 binin üzerinde seyirci kitlesi geldi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ağustos TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 06:58
Zeynep Bastık Uludağ Müzik Festivali’nde nefes kesti! Sahne tarzına seyircilerden yoğun ilgi

Zeynep Bastık geçtiğimiz akşam Uludağ Müzik Festivali'nde büyük bir kalabalığa konser verdi. 10 binin üzerinde bir seyirci kitlesinin izlediği konserde Bastık sevilen şarkılarını hayranlarıyla tek bir ağızdan söyledi. Bastık müziğiyle olduğu kadar seçtiği farklı sahne tarzıyla da ilgi gördü.



EŞSİZ PERFORMANS
Candan Erçetin, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Programına, "Umrumda Değil" şarkısıyla başlayan Erçetin, eşsiz sahne performansının yanı sıra muhteşem enerjisiyle de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Erçetin, konserinin sonlarına doğru tempoyu artırarak hayranlarını ayağa kaldırdı.



BOL TUZLU KARE
Şereflikoçhısar Belediyesi'nin düzenlediği 15. Uluslararası Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali'nde İsmail YK sahne aldı. Genç kızlar kulisin kapısına dayanınca İsmail YK, herkesle 1 saat boyunca tek tek fotoğraf çektirdi. Konser öncesi Tuz Gölü'ne gidip ayağını tuza basan şarkıcı, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik'e festival için teşekkür etti.



ÇALIŞKAN DERYA
Derya Uluğ geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Yüksek lisans eğitimine devam eden Uluğ, "Okul devam ediyor. Tez yazma aşamasındayım. Albüm hazırlıkları ve konserler arasında bir yandan da derslere hazırlandım. Seneye mezun olduktan sonra da kitap çıkarmak istiyorum" dedi.



SİNEMA KEYFİ!
Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan Yenenler çifti, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Ardından akşam yemeğini de baş başa yiyen çift, günün sonunda sinemaya giderek günlerini noktaladı.



KALP YARASI ZİRVEDE
Yağmur Tanrısevsin, köpeği Alf ile Nişantaşı'ndaydı. Oyuncu, Alf projesini sevdiği için minik dostuna o adı verdiğini söyledi. Son dönemde yabancı hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Tanrısevsin, "atv'de yayınlanan Kalp Yarası yurt dışında da çok izleniyor. Şu an İspanya'da yayınlanıyor. Orada da reytingleri iyi... Güzel dönüşler alıyoruz" dedi.



DOST MECLİSİ
Alara Bozbey, uzun zamandır görmediği arkadaşı Mehmet Davran'ın Çeşme'de olduğunu öğrenince hemen bir buluşma organize edildi. Yakın arkadaşları Makbule Cengiz ve Eda Güzelcik ile beraber bir beache giden Bozbey, güneşte yanmamak için günün bir bölümünü şezlongda geçirdi. Suya giren dörtlünün neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı. (Ercan AKGÜN)



BABA KIZ GÜNÜ
Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün kızı Ada ile birlikte Zincirlikuyu'da görüntülendi. Sabah saatlerinde alışverişe çıkan baba-kıza, Ada'nın yakın arkadaşı da eşlik etti. Kızı ve arkadaşıyla yakından ilgilenen Kaygılaroğlu, gün boyu çocuklarla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sonrasında babasının provasına katılan ve onu orada da yalnız bırakmayan Ada'nın keyfi ise bir hayli yerindeydi.

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