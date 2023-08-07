Zeynep Bastık Uludağ Müzik Festivali’nde nefes kesti! Sahne tarzına seyircilerden yoğun ilgi





ÇALIŞKAN DERYA

Derya Uluğ geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Yüksek lisans eğitimine devam eden Uluğ, "Okul devam ediyor. Tez yazma aşamasındayım. Albüm hazırlıkları ve konserler arasında bir yandan da derslere hazırlandım. Seneye mezun olduktan sonra da kitap çıkarmak istiyorum" dedi.





SİNEMA KEYFİ!

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan Yenenler çifti, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Ardından akşam yemeğini de baş başa yiyen çift, günün sonunda sinemaya giderek günlerini noktaladı.





KALP YARASI ZİRVEDE

Yağmur Tanrısevsin, köpeği Alf ile Nişantaşı'ndaydı. Oyuncu, Alf projesini sevdiği için minik dostuna o adı verdiğini söyledi. Son dönemde yabancı hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Tanrısevsin, "atv'de yayınlanan Kalp Yarası yurt dışında da çok izleniyor. Şu an İspanya'da yayınlanıyor. Orada da reytingleri iyi... Güzel dönüşler alıyoruz" dedi.





DOST MECLİSİ

Alara Bozbey, uzun zamandır görmediği arkadaşı Mehmet Davran'ın Çeşme'de olduğunu öğrenince hemen bir buluşma organize edildi. Yakın arkadaşları Makbule Cengiz ve Eda Güzelcik ile beraber bir beache giden Bozbey, güneşte yanmamak için günün bir bölümünü şezlongda geçirdi. Suya giren dörtlünün neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı. (Ercan AKGÜN)





BABA KIZ GÜNÜ

Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün kızı Ada ile birlikte Zincirlikuyu'da görüntülendi. Sabah saatlerinde alışverişe çıkan baba-kıza, Ada'nın yakın arkadaşı da eşlik etti. Kızı ve arkadaşıyla yakından ilgilenen Kaygılaroğlu, gün boyu çocuklarla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sonrasında babasının provasına katılan ve onu orada da yalnız bırakmayan Ada'nın keyfi ise bir hayli yerindeydi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN