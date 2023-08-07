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Selin Şekerci ile ilişkileri biten İbrahim Selim aşk orucunu bozdu: Eda Ece apar topar fotoğrafı silsede olan oldu!

Selin Şekerci ile ayrıldıktan sonra aşk hayatında sessizliğe bürünen İbrahim Selim, aradığı mutluluğu geç de olsa buldu. Daye Ay isimli bir güzelle yeni bir aşka yelken açan Selim, yakayı Eda Ece’nin yemek davetinde verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 07:30
Selin Şekerci ile ilişkileri biten İbrahim Selim aşk orucunu bozdu: Eda Ece apar topar fotoğrafı silsede olan oldu!

Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu İbrahim Selim, bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamıştı. Yaklaşık 7 ay süren ilişkileri geçtiğimiz senenin başında bitmişti.

Hatta ayrılmadan önce Şekerci, "Umarım uzun yıllarımız olur" demişti. Ama ilişki bu sözlerin hemen ardından sona ermişti. Selim, basın mensuplarına ayrılık sebebi ile ilgili 'Birbirimize vakit ayıramadık, bir sorun yok' açıklamasını yapmıştı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI!
Şekerci'den ayrıldıktan sonra hayatını kimseyi almayan İbrahim Selim aşk orucunu bozdu. Geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Eda Ece'nin yemek davetine giden ünlü isim, yalnız değildi.

Instagram'dan bir paylaşım yapan Ece, Selim'in yeni aşkını ele verdi. Kadraja yeni sevgilisi ile giren Selim, bu durumu fark edince Ece'ye sildirse de yakalanmaktan kurtulamadı. Selim'in yeni sevgilisinin kim olduğu da hemen ortaya çıktı.

Daye Ay isimli bir güzelle yeni bir aşka yelken açan Selim, böylece aşk sessizliğini bozmuş oldu.

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