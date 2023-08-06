Evliliğe adım adım! Nazım Akmandil ile evlenmeye hazırlanan Burcu Esmersoy İtalya’ya giderek evlilik hazırlıklarına başladı

Sunucu Burcu Esmersoy, 1-3 Eylül arası Nazım Akmadil ile İtalya'da evlenecek. Güzel sunucu önceki gün, İtalya'ya uçtu.
Sunucu Burcu Esmersoy, 1-3 Eylül arası Nazım Akmadil ile İtalya'da evlenecek. Güzel sunucu önceki gün, İtalya'ya uçtu.
Düğünün yapılacağı Portofino'daki otele giden Esmersoy, her şeyi baştan aşağı kontrol etti. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Esmersoy, otelin havuzunu, deniz kısmı ve restoranından paylaşımlar yaptı.
Paylaşımlarına 'Hazırlıklar ancak başladı'' notunu düşen güzel sunucu, ailesi ve yakın arkadaşlarının katılacağı muhteşem bir düğüne imza atmak istiyor.
Esmersoy, bir röportajında "Özgür Masur imzalı gelinlik giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bu sefer de yapmam diye düşünüyorum. Tasarımcımın after parti için bana güzel bir sürprizi olacak.
Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da düğün olacak. İtalya'da evlilik teklifini aldığım yerde evleneceğiz" dedi. Paylaşımlarına hayranlarından mesaj yağdı: İtalya hazır ol. Portofino Prensesi evleniyor."