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Bahar Şahin fena aşka geldi! Ünlü oyuncu gönlünü İspanyol şarkıcı Joan Garrido’ya kaptırdı

Bahar Şahin, gönlünü İspanyol şarkıcı Joan Garrido’ya kaptırdı. Güzel oyuncu, paylaştığı fotoğrafa “Evet Aşk gerçekti” diye yazdı. Güzel oyuncu, aşkını ilan ettikten sonra sevgilisinden İspanyolca öğrenmeye çalıştığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 07:06
Bahar Şahin fena aşka geldi! Ünlü oyuncu gönlünü İspanyol şarkıcı Joan Garrido’ya kaptırdı

Bir dönem Reynmen ve Doruhan Toköz ile yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Bahar Şahin, şimdilerde yeni ilişkisiyle gündemde. Bir süredir özel hayatında sessizliğe gömülen güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

Gönlünü İspanyol şarkıcıya kaptıran Şahin, yeni sevgilisiyle fotoğrafını "aşk gerçekti" notuyla paylaştı.

Güzel oyuncu, aşkını ilan ettikten sonra sevgilisinden İspanyolca öğrenmeye çalıştığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Bahar şahin'in hayranları, çiçeği burnunda çifti birbirine yakıştırırken binlerce beğeni geldi. Şahin'in yakın çevresine, "Artık evlenmek istiyorum" dediği öğrenildi.

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