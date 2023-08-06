Bahar Şahin fena aşka geldi! Ünlü oyuncu gönlünü İspanyol şarkıcı Joan Garrido’ya kaptırdı

Bir dönem Reynmen ve Doruhan Toköz ile yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Bahar Şahin, şimdilerde yeni ilişkisiyle gündemde. Bir süredir özel hayatında sessizliğe gömülen güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.