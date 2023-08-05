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Yapay zeka Hollywood'un en güzel kadınlarını seçti! İşte o güzeller...

Gün geçtikçe daha fazla hayatımızın içerisine giren bir kavrama dönüşen yapay zeka, bu defa Hollywood’un en güzel kadınlarını belirlemede söz sahibi oldu. Dünyaca ünlü güzellerin bulunduğu listede Scarlett Johansson, Angelina Jolie ve Jennifer Lawrence gibi yıldızlar yine zirvede yer aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 07:03
Yapay zeka Hollywood’un en güzel kadınlarını seçti! İşte o güzeller...

Yapay zekaya göre en güzel Hollywood yıldızları seçildi. Dünyanın en çok dinlenen şarkıcıları arasında dinlenen Beyonce, yalnızca müzik kariyeriyle değil, güzelliğiyle de yapay zekanın onayından geçerek 10. oldu.

Karakteristik yüz hatları ve başarılı oyunculuğuyla milyonlarca hayrana sahip olan Emma Watson, listeye 9. sıradan girdi. Son dönemlerde sürpriz hamilelik haberleriyle sevenlerini şaşırtan Rihanna, en güzel kadınlar listesinde Emma Watson'ın hemen arkasında yer aldı. Gossip Girl dizisiyle tanınırlığını arttıran Blake Lively, bir süredir ekranlarda yer almamasına rağmen yapay zekanın radarına 7. sıradan girdi.

JOLIE'Yİ GERİDE BIRAKTI!
Sosyal medyada epey aktif olan Priyanka Chopra da Hollywood'un güzelleri arasında 6. sırada yer aldı. Gülüşü ve sıcacık bakışlarıyla görenleri mest eden Gal Gadot ise 5. sıraya yerleşti. Son dönemlerde Barbie filmiyle adından söz ettiren Margot Robbie, birinciliği başka bir meslektaşına kaptırdı.

Sempatik tavırları ve kendine has güzelliğiyle beğeni toplayan Jennifer Lawrence ise 3. olarak zirveye çok yaklaştı. Tüm dünyanın güzelliği konusunda hemfikir olduğu Angelina Jolie, birinciliği kıl payı kaçırdı. Yapay zekaya göre en güzel Hollywood yıldızı Scarlett Johansson oldu.

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