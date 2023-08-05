Yapay zeka Hollywood’un en güzel kadınlarını seçti! İşte o güzeller...

Yapay zekaya göre en güzel Hollywood yıldızları seçildi. Dünyanın en çok dinlenen şarkıcıları arasında dinlenen Beyonce, yalnızca müzik kariyeriyle değil, güzelliğiyle de yapay zekanın onayından geçerek 10. oldu.

Karakteristik yüz hatları ve başarılı oyunculuğuyla milyonlarca hayrana sahip olan Emma Watson, listeye 9. sıradan girdi. Son dönemlerde sürpriz hamilelik haberleriyle sevenlerini şaşırtan Rihanna, en güzel kadınlar listesinde Emma Watson'ın hemen arkasında yer aldı. Gossip Girl dizisiyle tanınırlığını arttıran Blake Lively, bir süredir ekranlarda yer almamasına rağmen yapay zekanın radarına 7. sıradan girdi.